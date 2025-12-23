भीषण ठंड के बीच बिहार के इस जिले में बंद किया गया स्कूल, DM ने जारी किया आदेश
बिहार में भीषण ठंड के चलते सबसे अधिक सुबह में स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है. ऐसे में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है.
डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक-26.12.2025 तक प्रतिबंध लगाता हूं. वर्ग-8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती हैं."(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL