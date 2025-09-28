BCA ने रचा इतिहास, एसोसिएशन को मिला युवा प्रेसिडेंट, 24 साल के हर्षवर्धन बने अध्यक्ष

बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने रविवार को अपने 2025 के पदाधिकारियों के चुनाव के परिणामों की घोषणा की. हर्षवर्धन निर्विरोध बीसीए अध्यक्ष चुने गए हैं. मात्र 24 साल की आयु में अध्यक्ष बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया.

वहीं प्रिया कुमारी को उपाध्यक्ष चुना गया है. जियाउल आरेफिन सचिव होंगे. अभिषेक नंदन कोषाध्यक्ष और रोहित कुमार संयुक्त सचिव होंगे. अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा रविवार को की गई। सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए. राजेश कुमार को प्रबंध समिति (जिला प्रतिनिधि) का सदस्य और ज्ञानेश्वर गौतम को शासी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। सेवानिवृत्त आईएएस एम. मोदासिर के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हुआ. उन्हें चुनाव अधिकारी बनाया गया था.

बिहार क्रिकेट संघ ने घोषणा की है कि पुरुष सीनियर और अंडर-23 टीमों के लिए चयन ट्रायल और तैयारी शिविर मंगलवार, 30 सितंबर को पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम में शुरू होगा. खिलाड़ियों को 29 सितंबर को शाम 4:00 बजे तक स्टेडियम में रिपोर्ट करना होगा.

बीसीए ने हाल ही में खिलाड़ियों की फिटनेस और चोट प्रबंधन पर एक फिजियोथेरेपी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बिहार के खिलाड़ी न केवल शारीरिक रूप से मजबूत रहें, बल्कि चोट लगने की स्थिति में जल्दी मैदान पर वापसी भी कर सकें.

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि "मेरा लक्ष्य संगठन को एकजुट रखना और राज्य में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है. सभी पदाधिकारी मिलकर बिहार क्रिकेट को मज़बूत करेंगे और आने वाले वर्षों में यहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे."

बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) ने एक बयान में कहा, "बिहार क्रिकेट के सभी हितधारकों द्वारा दिखाए गए विश्वास और समर्थन से हम अभिभूत हैं। हमारी सामूहिक प्राथमिकता जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करना, मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना और राज्य भर में युवा और महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए अधिक अवसर पैदा करना होगा. हम सब मिलकर बिहार क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

ये भी पढे़ं: Bihar Bridge: बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर