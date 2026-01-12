क्या NDA के संपर्क में हैं विधायक? बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का बड़ा बयान, 'हम भी...'

जेडीयू ने दावा किया था कि कांग्रेस के विधायक एनडीए के संपर्क में हैं. दरअसल, बीते हफ्ते बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम ने एक बैठक बुलाई थी. इस बैठक में तीन ही विधायक पहुंचे थे. अब जेडीयू के दावों पर राजेश राम की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे सभी छह विधायक एकजुट हैं. उन्होंने कहा कि कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि जेडीयू और बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं.

राजनीति में जो की जाती है वो कही नहीं जातीं- राजेश राम

राजेश राम ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं लगातार दो टर्म में विधायक था. लगातार ये चलता रहता (विधायक टूटने की बात). लेकिन जो टूटने वाला होता है वो पता भी नहीं चलता है. जब वोटों की चोरी हो जाती है तो पता चलता है? लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मेरे जो छह विधायक हैं वो सारे एकजुट हैं. आने वाले समय में उनको यदि समाचार बनाना है जो इस तरह के मुद्दे कहते रहें. लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में जो बात कही जाती है वो की नहीं जाती है और जो की जाती है वो किसी को बताई नहीं जाती है."

Patna, Bihar: On Chief Minister Nitish Kumar’s 'Samriddhi Yatra', Congress State President Rajesh Ram says, "We can also say many things, that leaders from BJP or JDU are in touch with us. I have been an MLA for two consecutive terms, and such talk keeps circulating. But when a… pic.twitter.com/S7szDz9jL9 — IANS (@ians_india) January 12, 2026

सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर क्या बोले?

बिहार के सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर उन्होंने कहा, "इसको कोई मतलब नहीं है...बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. इस पर उन्हें यात्रा निकालनी चाहिए. लोग परेशान हैं."

नई सोच के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे- राजेश राम

बिहार कांग्रेस चीफ ने कहा, "आज 12 बजे रात के बाद खरमास खत्म हो जाएगा. हम नई सोच के साथ संगठन को मजबूत करेंगे. खरमास के बाद कई ऐसी बातें होगीं जो आपके बीच में होंगी."