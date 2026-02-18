बिना रोक-टोक, खाइए खैनी ठोक-ठोक! कांग्रेस ने शेयर किया सम्राट चौधरी का वीडियो, BJP ने क्या कहा?

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो को बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से भी बुधवार (18 फरवरी, 2026) को शेयर किया गया. जिस वीडियो को पोस्ट किया गया है वो बिहार विधानसभा का है. कांग्रेस के दावे के अनुसार सम्राट चौधरी सदन के अंदर खैनी बनाकर खा रहे हैं.

कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किए गए वीडियो के साथ लिखा है, "बनाओ खैनी रे…" सम्राट चौधरी सच में खैनी ही खा रहे यह वीडियो से स्पष्ट नहीं हो रहा है लेकिन हाथ के रगड़ने के स्टाइल से इशारा उसी तरफ जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे तंबाकू से ही जोड़ रहे हैं. लोग मजे भी ले रहे हैं. अब सम्राट चौधरी ही बता पाएंगे कि असल में वे क्या खा रहे थे.

धूमिल होती है बिहार की छवि: स्नेहाशीष वर्धन

वीडियो के सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने इस वीडियो को लेकर कहा कि नेताओं का व्यवहार उनके व्यक्तित्व की परछाई होती है. सदन के कार्यवाही के बीच ऐसे कृत्यों की भर्त्सना होनी चाहिए. नेताओं के व्यवहार को उनके समर्थक और युवा अनुसरण करते हैं इसलिए तंबाकू पदार्थों पर 40% टैक्स ठोंकने वाली बिहार सरकार के जिम्मेदार पद पर बैठे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए. सदन के कार्यवाही के बीच ऐसा करना बिहार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होती है.

इस पूरे मामले पर जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा, "लालू-राबड़ी के शासन में आईएएस अधिकारियों से जूता बंधवाया... खैनी बनवाई जाती थी... आज उनके साथ गलबहियां करके कांग्रेस सदन में जनता के मुद्दों को ना उठाकर ऐसे वीडियो को वायरल कर रही है. कांग्रेस पार्टी जनता से कट गई है. जनता से कटे हुए दल और नेता ही ऐसे वीडियो जारी कर सकते हैं."

ऐसे नेता पर टिप्पणी करना निंदनीय: बीजेपी

बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का बयान उनकी हताशा और गिरती राजनीतिक सोच का प्रमाण है. जिस पार्टी ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर तीन दशक तक जंगलराज को बढ़ावा दिया वह आज संस्कार और मर्यादा की बात कर रही है? सम्राट चौधरी जनसेवा के लिए समर्पित नेता हैं. ऐसे नेता पर टिप्पणी करना निंदनीय है.

