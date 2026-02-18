हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, पार्टी के खिलाफ जाने पर 2 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला

बिहार कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, पार्टी के खिलाफ जाने पर 2 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला

Bihar Congress: पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता बढ़ने के चलते अनुशासन समिति ने यह फैसला लिया है. पार्टी से बाहर किए जाने वालों में पूर्व विधायक छत्रपति यादव और प्रवक्ता आनंद माधव हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 18 Feb 2026 07:12 PM (IST)
बिहार कांग्रेस से जुड़े दो दिग्गज नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है. कांग्रेस पार्टी के मूल सिद्धांतों, अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा के खिलाफ लगातार बयानबाजी और अवांछित एवं भ्रामक बयान जारी करने के आरोप में प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने यह कदम उठाया है. पार्टी से छह साल के लिए निकाले जाने वालों में पूर्व विधायक छत्रपति यादव और रिसर्च विभाग के पूर्व चेयरमैन व पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव शामिल हैं. बुधवार (18 फरवरी, 2026) को यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने दी है. 

अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आनंद माधव (पूर्व चेयरमैन रिसर्च विभाग) एवं छत्रपति यादव (पूर्व विधायक) का पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता बढ़ती जा रही है. अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से विमर्श के बाद इन दोनों को पार्टी की सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है.

चुनाव के दौरान टिकट बेचने का लगा था आरोप

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु सहित अन्य नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया था. आनंद माधव के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रदर्शन किया गया था. अब पार्टी के बागी नेताओं पर ऐक्शन शुरू हो गया है.

कार्रवाई के तुरंत बाद इन दोनों नेताओं ने पलटवार किया है. फैसले की वैधता पर सवाल खड़ा किया है. इनका कहना है कि जिस अनुशासन समिति का गठन ही पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं हुआ, उसे एआइसीसी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार कैसे मिल सकता है?

चुनाव में कांग्रेस का रहा था बेहद खराब प्रदर्शन

2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने काफी खराब प्रदर्शन किया था. महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी हुई थी. सीट बंटवारे से पहले ही सिंबल बांटा जाने लगा था. कांग्रेस सिर्फ छह सीटों पर ही जीत पाई थी.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 18 Feb 2026 06:49 PM (IST)
BIHAR NEWS Anand Madhav Chhatrapati Yadav
