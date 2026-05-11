नवादा: सदर अस्पताल में ननद-भाभी के बीच खूनी संघर्ष, बेल्ट से हमले में 6 लोग घायल, वीडियो वायरल

Nawada News: सदर अस्पताल में ननद-भाभी के बीच खूनी संघर्ष, बेल्ट से हमले में 6 लोग घायल, वीडियो वायरल
Nawada News: नवादा सदर अस्पताल में ननद-भाभी का घरेलू विवाद खूनी झड़प में बदल गया. बेल्ट से मारपीट में 6 लोग घायल हुए. घटना का वीडियो वायरल है, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
नवादा सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में ननद और भाभी के बीच शुरू हुआ घरेलू विवाद बुरी तरह भड़क गया. मामला इतना उग्र हो गया कि दोनों परिवारों के बीच जमकर खूनी संघर्ष शुरू हो गया. एक युवक ने बेल्ट खोलकर महिला पर लगातार वार किए, जिसका लाइव वीडियो भी कैद हो गया.
घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया. गुलअफशा परवीन (ननद) और चांदनी खातून (भाभी) के बीच पुराना विवाद था.
अस्पताल में ननद-भाभी के बीच हुआ झगड़ा
गुलअफशा परवीन ने आरोप लगाया कि उसकी भाभी चांदनी किसी अन्य युवक से मुलाकात कर रही थी. इस बात पर विरोध करने पर विवाद बढ़ गया. वहीं चांदनी खातून का आरोप है कि 50,000 रुपये को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा चल रहा था. घर में दोनों ने मारपीट किया और फिर दोनों पक्ष इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे. इमरजेंसी वार्ड में अचानक फिर हंगामा शुरू हो गया. देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों परिवारों के सदस्य एक-दूसरे पर टूट पड़े. बेल्ट का इस्तेमाल हुआ, इस दौरान 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उसी अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है.
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घटना की पुलिस कर रही जांच
फिलहाल किसी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वीडियो होने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है. सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं. अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की हिंसा चिंता का विषय है. स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे-छोटे घरेलू विवाद को संवाद से सुलझाना चाहिए, न कि अस्पताल जैसे स्थान पर मारपीट तक पहुंचाना चाहिए. पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए दोनों पक्षों से लिखित बयान लेने की तैयारी कर रही है. पूरा मामला ननद-भाभी के रिश्ते की खटास को उजागर करता है, जो अंत में हिंसा में बदल गया.
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Source: IOCL