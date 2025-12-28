हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 2 जनवरी तक ठंड से नहीं राहत, पटना समेत इन 12 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट

बिहार में 2 जनवरी तक ठंड से नहीं राहत, पटना समेत इन 12 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट

Bihar Weather News: बिहार में पछुआ हवा के चलते शीतलहर और घने कोहरे का असर बना रहेगा. पटना समेत 12 जिलों में दिन का तापमान 13 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे दिन में भी ठिठुरन महसूस हो रही है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 28 Dec 2025 01:56 PM (IST)
साल 2025 में पूरे राज्य में अच्छी बारिश के बाद ठंड भी रिकॉर्ड तोड़ रही है. बीते 10 दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. सर्द पछुआ हवा के चलते ठंड और ज्यादा चुभने लगी है. नए साल की शुरुआत भी लोगों को कड़ाके की ठंड के बीच करनी पड़ेगी.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 जनवरी तक बिहार के अधिकांश जिलों में ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं. दिन का अधिकतम तापमान कई जगह 13 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे दिन में भी कंपकंपी महसूस हो रही है.

पछुआ हवा से बढ़ी ठिठुरन

मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में पछुआ हवा का प्रकोप बना रहेगा. यही वजह है कि तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद ठंड का असर कम नहीं हो रहा. खासतौर पर सुबह और रात के समय सर्दी ज्यादा सताने वाली है. राजधानी पटना समेत कई जिलों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर रह गया है, जिससे पूरे दिन ठंड का एहसास बना हुआ है.

इन 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

29 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच दक्षिण बिहार के 12 जिलों में ज्यादा ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति रहने की चेतावनी जारी की गई है. इनमें पटना के अलावा बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और भभुआ शामिल हैं. इन जिलों में लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को.

अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में और दक्षिण बिहार के कई जिलों में घना कुहासा छाए रहने की संभावना है. रविवार को भी पश्चिमी और मध्य बिहार के जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहने के आसार हैं.

वहीं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के पश्चिमी व मध्य इलाकों में सुबह-शाम घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है. कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ सकता है.

रविवार (28 दिसंबर) सुबह दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 7 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया. सबसे कम तापमान राजगीर में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर और फारबिसगंज में भी पारा 10 डिग्री से नीचे रहा. राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

शनिवार को भी पूरे दिन छाई रही धुंध

शनिवार (27 दिसंबर) को राज्य के कई हिस्सों में दिन की शुरुआत कोहरे और धुंध के साथ हुई. सुबह 5 से 7 बजे तक घना कोहरा छाया रहा और पूरे दिन धुंध बनी रही. दोपहर में हल्की धूप जरूर निकली, लेकिन वह भी धुंध में दबकर रह गई. पछुआ हवा चलने के कारण लोगों को ठंड से कोई खास राहत नहीं मिली.

दिन का तापमान भी गिरा

राज्य में दिन का अधिकतम तापमान 13.4 से 19.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. सबसे ज्यादा तापमान डेहरी में 19.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मुजफ्फरपुर में दिन का तापमान सिर्फ 13.4 डिग्री रहा. सिवान और समस्तीपुर में भी दिन का तापमान 13 डिग्री के आसपास बना रहा. पटना, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा और मोतिहारी जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री के बीच रहा.

राजधानी पटना में शनिवार (27 दिसंबर) को दिन और रात के तापमान में सिर्फ 2.7 डिग्री का ही अंतर रहा. यही वजह है कि दिन में भी लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है. हालांकि शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को न्यूनतम तापमान में 2.1 डिग्री और अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सर्द पछुआ हवा ने ठंड को और बढ़ा दिया.

Published at : 28 Dec 2025 01:56 PM (IST)
