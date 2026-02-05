'अरे पहले सुनो न... चलो बैठो', तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने सदन में कराया 'शांत', बताया बच्चा

विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गुरुवार (05 फरवरी, 2026) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से कानून का राज है. उन्होंने आरजेडी के शासनकाल पर हमला करते हुए कहा कि 2005 से पहले शाम में कोई घर से निकलता था? कहा कि 2005 से पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की क्या हालत थी? पहले कितना हिंदू-मुस्लिम होता था? अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने सरकार की और भी उपलब्धियां गिनाईं.

नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का बहाली हुई. नीतीश ने तेजस्वी के सामने 2005 से पहले वाली सरकार पर सवाल उठाया. कहा कि पहले अस्पताल कम थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल का निर्माण हुआ जहां मरीज आते हैं.

'खूब गड़बड़ कर रहा था… इसलिए हट गए'

इस दौरान सदन में जब तेजस्वी यादव उठे तो नीतीश कुमार ने बैठने के किए बोला. तेजस्वी की तरफ इशारा कर कहा कि खूब गड़बड़ कर रहा था, इसलिए हट गए. नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो तेजस्वी बार-बार टोकने की कोशिश कर रहे थे. इस पर नीतीश ने कहा, "अरे पहले सुनो न… अरे तुम बच्चा है, बैठो-बैठो... हल्ला मत करो, चलो बैठो." इस दौरान तेजस्वी यादल पर आरोप लगाया. कहा कि छह विधायकों को तोड़ने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे थे?

विकसित राज्यों में शामिल होगा बिहार: सीएम

आगे नीतीश कुमार ने कहा कि दस हजार की राशि महिलाओं को दी गई ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें. आगे भी दो लाख रुपया दिया जाएगा. सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी. सीएम ने कहा कि बिहार लगातार विकास कर रहा है. अगले पांच साल में विकास के काफी कार्य होंगे. बिहार विकसित राज्यों में शामिल होगा. देश की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है.

