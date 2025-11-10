मोकामा से अनंत सिंह की जीत का दावा, रिजल्ट से पहले भोज की तैयारी शुरू, एक लाख लोग खाएंगे

बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू ने अनंत सिंह को प्रत्याशी बनाया है. 6 नवंबर को पहले चरण में हुए मतदान के दौरान इस सीट पर वोटिंग हुई थी. अनंत सिंह इस सीट से पहले भी विधायक रहे हैं. अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी, लेकिन अभी से ही अनंत सिंह की जीत का दावा करते हुए पटना में भोज की तैयारी शुरू हो गई है.

मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी अभी विधायक हैं. उपचुनाव के बाद उन्हें जीत मिली थी. ऐसे में पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर इस भोज का आयोजन किया जा रहा है. जहां लोग जुटेंगे और भोज होगा वहां जाकर सोमवार (10 नवंबर, 2025) को एबीपी न्यूज़ के संवाददाता ने जायजा लिया.

#मोकामा विधान सभा परिवार को सादर आमंत्रण 🌸



मोकामा विधान सभा के सभी NDA कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं शुभचिंतकों को हार्दिक निमंत्रण —



📅 दिनांक: 14 नवम्बर 2025

📍 स्थान: 1 माल रोड, पटना



आपका आगमन हमारा सम्मान होगा।

हम आपके स्वागत में पलक बिछाए बैठे हैं। pic.twitter.com/KGYSyHCjto — Anant Kumar Singh (@MLA_AnantSingh) November 10, 2025

बन रहा विशाल पंडाल… भोज खाएंगे एक लाख लोग

सरकारी आवास स्थित मैदान में बांस-बल्ला के सहारे टेंट बनाया जाने लगा है. देखकर लग रहा था कि विशाल पंडाल बनना है. माना जा रहा है कि करीब एक लाख लोग रिजल्ट के दिन यहां खाना खाएंगे. रिजल्ट के एक दिन पहले से ही अनंत सिंह के समर्थकों की भीड़ पटना स्थित आवास पर जुटने लगेगी. रिजल्ट के दिन सुबह से खाना-पीना भी शुरू हो जाएगा.

200 परसेंट जीत का दावा कर रहे हैं समर्थक

भोज की तैयारी के साथ ही अनंत सिंह के समर्थक दावा कर रहे हैं कि 200 परसेंट दादा (अनंत सिंह) की जीत पक्की है. अनंत सिंह को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है. समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन देखना होगा कि रिजल्ट के दिन क्या कुछ होता है.

बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से बड़े स्तर पर भोज की अनंत सिंह के यहां तैयारी हो रही है. इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा जा चुका है. वजह है कि रिजल्ट के दिन उनके क्षेत्र मोकामा से भी काफी संख्या में लोग पटना पहुंचते हैं. भारी संख्या को देखते हुए सबके खाने-पीने का इंतजाम इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है.

