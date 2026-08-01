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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपप्पू यादव की पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन, सांसद बोले- 'आओ न कल…’

पप्पू यादव की पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन, सांसद बोले- 'आओ न कल…’

Pappu Yadav News: सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन के आवास के बाहर साधुओं के धरने पर पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कालनेमि और रामभक्ति का जिक्र करते हुए खुली चुनौती दी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 01 Aug 2026 10:29 PM (IST)
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संसद परिसर में साधु का भेष और भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर में कथित चोरी का विरोध करने वाले सांसद पप्पू यादव (MP Pappu Yadav) के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. इस मुद्दे को लेकर कुछ साधुओं ने उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के आवास के बाहर धरना दिया. इस पर पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

शनिवार (01 अगस्त, 2026) की शाम वीडियो पोस्ट करते हुए पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा है, "अरे कालनेमि सब परिवार और बच्चों के पास क्यों जाते हो? मेरा आवास बलवंत राय मेहता लेन में है. आओ न कल मिलते हैं. चंदा चोर कालनेमियों सनातन और रामभक्ति की रक्षा के लिए तुम्हारे खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे!"

'हम आवाज उठा रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा'

इस पूरे विवाद पर पप्पू यादव ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों और बीजेपी के हमलों का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा, "सड़क पर साथ लड़ रहे हैं तो गोली चला रहे हो... बेटी का कपड़ा फाड़ रहे हो, इंटरनल पार्ट पर मार रहे हो. सदन में हमारे एलओपी राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हो, माइक बंद कर देते हो. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, तो हम आम जनता की आस्था की बात कहां उठाएंगे? साधु-संतों की बात कहां उठाएंगे? गरीब की बात पप्पू यादव कहां उठाएगा...?"

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FIR और बीजेपी पर भी साधा निशाना

पप्पू यादव ने कहा, "हमने तो कोई मर्यादा नहीं लांघी है. आपको, जब आप चंदा चोर हुए थे, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? और जब हनुमान को नचाया और पतंग उड़ाई, तो एफआईआर करो. प्रधानमंत्री पर एफआईआर करो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर करो. इस पर तो एफआईआर आप कर नहीं रहे हो."

उन्होंने आगे कहा, "जो आदमी पूरी की पूरी आस्था को बचाने के लिए लोकसभा के भीतर आवाज उठा रहा है, तो अच्छी बात है. न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है. उसी पर लड़ाई है. सनातन को बचाने के लिए एक बार नहीं, एक लाख बार कोई गर्दन काटना चाहेगा तो भी तैयार हैं. हम खीरा-ककड़ी थोड़ी हैं. हमें तो 12 साल की उम्र से मारने की कोशिश हो रही है. तब भी कहा जाता था कि माफिया लोग, अपने दादा लोग, नाना लोग, बड़े-बड़े लोग खत्म कर देंगे. हम तो आज 40 सालों से लड़ ही रहे हैं. 42 साल से लड़ ही रहे हैं और 40-42 सालों से पूरे देश के गरीबों की मदद कर रहे हैं."

मंदिरों की संपत्ति की जांच की मांग दोहराई

पप्पू यादव ने कहा, "अब जब संतों की आवाज के लिए भी गोली खाना पड़े, गोविंद गिरी और चंपत राय जैसे अपराधी, जिन्होंने मंदिर में चोरी की हो... मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच करा दो. सभी मंदिरों में अब तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, पुरी मंदिर की आधे से अधिक संपत्ति चोरी हो गई. जो जनता ने आस्था से दिया था."

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उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर हुई है तो देश के सभी मंदिरों का प्रबंधन वास्तविक संतों को सौंप देना चाहिए. उनके कहा, "आज एफआईआर भी हुई है, तो हम तो कहेंगे कि जितने मंदिर हैं, उनमें जितने वास्तविक संत हैं, उन्हें चेयरमैन बनाकर मंदिर उनके हवाले कर दो. कोई राजनीतिक आदमी, आरएसएस का आदमी नहीं होना चाहिए. चिंता इस देश की है, सनातन की है."

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Published at : 01 Aug 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Ranjeet Ranjan BIHAR NEWS PAPPU YADAV
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