तेज प्रताप को देख सम्राट चौधरी ने छोड़ दी VIP कुर्सी? पीछे जाकर बैठे

पटना के बापू सभागार में शनिवार (01 अगस्त, 2026) को "मेरे राम" नामक नाट्य मंचन के दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली. कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने तो किया लेकिन वीआईपी कुर्सी छोड़कर वे दर्शक दीर्घा में पीछे जाकर बैठे. वहीं जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) सबसे आगे बैठे रहे.

तेज प्रताप के आगे बैठने और सीएम सम्राट के पीछे बैठने पर इसे अलग-अलग नजर से देखा जा रहा है. सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है इसमें दिख रहा है कि आगे बैठे तेज प्रताप यादव सम्राट चौधरी को पीछे घूमकर देख रहे हैं.

तेज प्रताप का दावा- उन्हें देखकर पीछे गए सीएम

तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि सम्राट चौधरी उन्हें देखने के बाद पीछे जाकर बैठे हैं. तेज प्रताप के मीडिया ग्रुप में इस वीडियो को शेयर किया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पीछे आम लोगों के बीच में जाकर क्यों बैठे यह तो वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा भी माना जा सकता है कि कार्यक्रम आकर्षक था और दूर से देखने में अच्छा दिख सकता था. शायद यह वजह भी हो सकती है कि सम्राट चौधरी पीछे चले गए हों.

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आशुतोष राणा सहित कई कलाकार पहुंचे

उधर इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए पटना के बापू सभागार में जाने-माने कलाकार आशुतोष राणा पहुंचे थे. उनके साथ बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार भी पहुंचे थे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तेज प्रताप यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था.

कार्यक्रम शुरू होते ही निकल गए सम्राट चौधरी

दूसरी ओर कहा जा रहा है उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री भले पीछे जाकर बैठे लेकिन कार्यक्रम शुरू होते ही वे बापू सभागार से चलते बने. अब देखना होगा कि इस वीडियो पर बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है.

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