बिहार चुनाव से पहले BJP ने प्रशांत किशोर को लेकर कर दी 'भविष्यवाणी', 'ये ऐतिहासिक पार्टी बनेगी'

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे. इसको लेकर लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से हमला किया जा रहा है. इस बीच बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को लेकर भविष्यवाणी कर दी है. बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को एएनआई से बातचीत में संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर पहले चुनाव में इतिहास बनाएंगे. इनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी. अपने आप में ये ऐतिहासिक पार्टी बनेगी.

'बीजेपी के डर से नहीं लड़ रहे चुनाव'

संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन वर्मा, ये लोग भी बीजेपी के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके शीर्ष चार नेता चुनाव लड़ने से पहले हार कर, भागकर, घर बैठ गए हैं, वहां पर ये उम्मीद करना कि इनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे ये सोचना ही बेवकूफी है.

बीजेपी नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर खुद को रणनीतिकार मानते हैं तो एक रणनीति तो हमने देख ली कि वे खुद और अपने शीर्ष नेतृत्व में से किसी को चुनाव डर के मारे नहीं लड़वा रहे हैं, क्योंकि जमानत जब्त हो जाती.

#WATCH | Bettiah, Bihar | On Jan Suraaj founder Prashant Kishor's statement, BJP leader Sanjay Jaiswal says, "Prashant Kishor considers himself a political strategist... He's not fielding anyone from his top leadership because if they contest the elections, their deposits would… https://t.co/eedgdiNWkW pic.twitter.com/wT8b2hlW0v — ANI (@ANI) October 22, 2025

प्रशांत किशोर बीजेपी पर कर रहे हमला

उधर प्रशांत किशोर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं. पीके ने कहा है कि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को देश के गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री डरा धमका रहे हैं. प्रशांत किशोर ने कहा है, "हमारी जानकारी में है कि जन सुराज के 14 उम्मीदवारों को कई तरह की धमकी दी गई, डराया गया है. तीन लोग टूट गए लेकिन 240 लोग अभी भी हिम्मत से साथ खड़े हैं."

