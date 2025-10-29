बिहार में सरकार बदलना क्यों जरूरी? मुकेश सहनी ने बताया, बोले- 'नीतीश कुमार…'

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से धुआंधार प्रचार जारी है. विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज (बुधवार) चुनावी मैदान में रैलियों को संबोधित किया और महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की. उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में क्यों सरकार बदलना जरूरी है.

मुजफ्फरपुर के सकरा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि बदलाव का यह सही समय है. उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि हमें नया बिहार बनाना है. एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि 20 साल से चल रही इस खटारा सरकार को बिहार की भलाई के लिए बदलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यहां के युवाओं पर यह जवाबदेही है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए.

'कुर्सी की लालच में बिहार भूल गए नीतीश कुमार'

बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं. आज वे कुर्सी की लालच में बिहार को भूल गए हैं. आज बिहार के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है. इस दर्द को मैंने खुद महसूस किया है, इस कारण मुझे यहां के युवाओं को इस मझधार से बाहर निकालना है.

लालू और राहुल गांधी का सहनी ने जताया आभार

बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि आज जो कह रहा हूं, उसे पूरी ताकत लगाकर पूरा भी करूंगा और बेहतर बिहार बनाकर दिखाऊंगा. उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आभार जताते हुए कहा कि आज मुझ जैसे अति पिछड़े और मल्लाह के बेटे को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से बनाया गया है. उन्होंने लोगों से एक मौका देने की अपील करते हुए कहा कि बेहतर बिहार के लिए युवाओं को मौका देना होगा.

