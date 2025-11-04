हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: 'जंगलराज' पर खेसारी लाल यादव ने योगी आदित्यनाथ को क्यों घेरा? 'मुझे लगता है उनको…'

Khesari Lal Yadav News: खेसारी लाल यादव ने कहा कि एनडीए के नेता जंगलराज की बात छोड़कर अपना काम बताएं. उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? बिहार को दिया क्या है?

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 Nov 2025 10:48 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर सियासी दलों के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है. एनडीए के नेता बार-बार लालू के जंगलराज की बात कहकर आरजेडी के शासनकाल पर निशाना साध रहे हैं. इस पर छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने सीएम योगी का नाम लेते हुए बड़ा बयान दिया है. 

खेसारी लाल यादव ने एक सवाल पर कहा, "आज कौन सुरक्षित है? आज भी तो हत्याएं हो रही हैं. सबसे बड़ी चीज है कि एनडीए के किसी नेता से पूछिए कि वो जंगलराज छोड़कर अपना काम बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है… बिहार को दिया क्या है?"

'मुझे लगता है उनको छपरा आकर…'

यूपी के मुख्यमंत्री के एक बयान पर खेसारी लाल यादव ने जवाब दिया कि योगी आदित्यनाथ हम सबके गार्जियन हैं. उन्होंने यूपी में बेहतर किया है कि नहीं किया है वो यूपी के लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन उनको (योगी) एक बार बिहार की हकीकत को जानना चाहिए. वो भी किसी नेता के मुंह से जंगलराज सुन लिए हैं, क्योंकि वो तो कभी बिहार रहे नहीं… ना ही अभी रहते हैं. मुझे लगता है उनको छपरा आकर एक बार घूमना चाहिए. यहां की गलियों को देखना चाहिए. यहां के व्यापारियों का दर्द देखना चाहिए, तब शायद उनको पता चलेगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं. 

बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हमला

आरजेडी पर हमला करते हुए बीते सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "बिहार की जनता और बिहार की महिलाएं सजग हैं. वे सभी जानते हैं कि बिहार का विकास केवल NDA के राज में ही संभव है. पंजे वालों और लालटेन वालों ने हमेशा बिहार को लूटा है. इन्होंने जनता को हमेशा परेशानियों में ही छोड़ दिया है. बिहार की जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है."

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को बिहार चुनाव पर कहा, "पीएम मोदी और नीतीश कुमार ये दोनों डबल इंजन के हैं और बिहार के विकास, पीएम मोदी और नीतीश कुमार को जनता भूला नहीं सकती है. हम लालू राज को आने नहीं देंगे. हमने अपने संकल्प पत्र में और विकसित बिहार का प्लान किया है."

यह भी पढ़ें- बिहार: महागठबंधन की सरकार बनी तो बनाए जा सकते हैं 4-4 डिप्टी CM, मुस्लिम को भी मिलेगा मौका?

About the author अजीत कुमार, पटना

Published at : 04 Nov 2025 10:46 AM (IST)
Tags :
Khesari Lal Yadav Yogi Adityanath BIHAR NEWS
