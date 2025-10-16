हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: भाजपा ने काटा कुसुम देवी का टिकट, मां के साथ बेटा भी फूट-फूटकर रोया

बिहार चुनाव 2025: भाजपा ने काटा कुसुम देवी का टिकट, मां के साथ बेटा भी फूट-फूटकर रोया

Bihar Chunav 2025: कुसुम देवी के बेटे अनिकेत सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पीठ में छुरा घोंपा गया है. चर्चा है कि कुसुम देवी निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं.

By : अवधेश कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव में टिकट कटने का दर्द क्या होता है यह वही समझ सकता है जिसके साथ यह हुआ है. भारतीय जनता पार्टी ने गोपालगंज सदर सीट से वर्तमान विधायक कुसुम देवी का टिकट काट दिया है. उनकी जगह अब जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. बीते बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को जैसे ही टिकट कटने की बात सामने आई तो शाम में कुसुम देवी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की. इस दौरान कुसुम देवी और उनके बेटे अनिकेत सिंह भावुक हो गए. वे फूट-फूटकर रोने लगे. 

इस मौके पर कुसुम देवी ने कहा कि उनके पति स्व. सुभाष सिंह चार बार विधायक रहे और बिहार सरकार में मंत्री भी बने. उनके निधन के बाद पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था. वे जनता के आशीर्वाद से जीत भी गईं. उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पार्टी और कमल निशान के लिए पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमें धोखा दिया है.

…और माइक लेकर रोने लगे अनिकेत सिंह

पीसी के दौरान जब अनिकेत सिंह माइक लेकर अपनी बात कह रहे थे तो वो रोने लगे. उन्होंने कहा कि परिवार के पीठ में छुरा घोंपा गया है. जब जिसको जरूरत रहती है वह जाते हैं. अपनी मां को लेकर जाते हैं. रात में एक-एक बजे तक पोस्टमार्टम करवाने के लिए वो गए हैं. ये सारी बातें वे रोते हुए कह रहे थे.

निर्दलीय लड़ सकती हैं कुसुम देवी

उधर कुसुम देवी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. चर्चा है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं. हालांकि देखना होगा कि क्या होता है. आरोप लगाया कि पार्टी ने बरौली से पांच बार के विधायक रहे रामप्रवेश राय का टिकट काटने के बाद अब सारण की एकमात्र महिला विधायक का टिकट भी छीन लिया है.

यह भी पढ़ें- खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने का मामला फंसा, अब RJD से कौन होगा कैंडिडेट?

Published at : 16 Oct 2025 05:59 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav BJP Kusum Devi Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
PAK आर्मी ने बरपाया अफगानिस्तान पर कहर! एयरस्ट्राइक में 17 की मौत, सैकड़ों घायल
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
इंडिया
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
'वे अपना बचाव नहीं कर सकते', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
जनरल नॉलेज
Dog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
ट्रेंडिंग
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget