'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान

मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की हत्या पर जारी सियासत के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है. गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि अनंत सिंह को फंसाया गया है, वीडियो देख यही लग रहा है. उन्होंने कहा कि दुलारचंद यादव भी अपराधी था. पहले उसने अटैक क्यों किया?

दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने दावा किया कि एनडीए की सरकार आने पर 200 फीसद है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे. आज (गुरुवार) बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण का मतदान है. वोटिंग के पहले दिन गिरिराज ने भूरा बाल के नारे का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आरजेडी ने भूरा बाल साफ करो का नारा फिर दिया इस चुनाव में… जीतने पर भूरा बाल साफ करेंगे आरजेडी वाले.

बुर्के की चेकिंग का विरोध संविधान का विरोध

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बुर्के की चेकिंग का विरोध संविधान का विरोध है. बुर्के में आने वाले वोटरों की अच्छे से चेकिंग हो. बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग होती है. पुरुष भी पहले बुर्के में आ जाते थे.

विकास के मुद्दों पर एनडीए लड़ रहा चुनाव

उन्होंने यह भी कहा कि जंगलराज बनाम विकास पर चुनाव है. एनडीए का मुद्दा विकास है. विकास के मुद्दों पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है. पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया.

गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश ने मुसलमानों के लिए भी काम किया. कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई. उर्दू शिक्षकों को नौकरी दी जबकि लालू राज में इन पर लाठीचार्ज होता था. जो मुसलमान नीतीश कुमार का नहीं हो सकता वह किसी का नहीं हो सकता है.

बता दें कि आज (गुरुवार) पहले चरण का चुनाव हो रहा है. 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है. 1314 प्रत्याशी मैदान में हें. गिरिराज सिंह ने भी पहले दिन अपना वोट दिया. मतदान के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

