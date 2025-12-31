बिहार: छपरा में ANM की संदिग्ध मौत, पिता ने लगाया गैंगरेप और हत्या का आरोप

छपरा में 26 दिसंबर को रेलवे ट्रैक पर एक महिला एएनएम का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका निजी नर्सिंग होम में काम करती थी. शव की हालत देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप कर गला रेतकर हत्या की गई और मामले को हादसा दिखाने के लिए शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया.

पिता ने बताया कि उनकी बेटी पिछले करीब एक साल से छपरा सदर अस्पताल के डॉक्टर पंकज कुमार के निजी नर्सिंग होम में काम कर रही थी. अस्पताल के पास ही किराए के कमरे में रहती थी. 25 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे आखिरी बार बेटी से बात हुई थी. उसने बताया था कि रात 9 बजे तक ड्यूटी है और अगली सुबह भी काम पर जाना है. 26 दिसंबर की सुबह जब फोन किया गया तो मोबाइल बंद मिला. कुछ देर बाद नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर पंकज कुमार का फोन आया और उन्होंने बताया कि वह न तो अस्पताल पहुंची है और न ही घर गई है.

रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव

जानकारी के अनुसार, परिवार के लोग उसे ढूंढने निकले, तभी दोपहर करीब 2 बजे सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला है. शव की हालत बेहद खराब थी, जीभ बाहर थी और चेहरे व शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

मृतका के भाई ने बताया कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें रेलवे पुलिस और स्थानीय थाने के बीच भटकना पड़ा. एक थाने से दूसरे थाने भेजा जाता रहा और देर रात तक मामला दर्ज नहीं हुआ. अगले दिन पहले अंतिम संस्कार किया गया, फिर रेलवे थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.

पिता ने डॉक्टर और स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित पिता का कहना है कि नर्सिंग होम में काम करने वाले अन्य लोगों से मुझे जानकारी मिली कि 25 दिसंबर की रात पेशेंट को अटेंड करने को लेकर अंकिता का विवाद अखिलेश याद‌व और फिरोज आलम से हुआ था. उन्होंने पुलिस को लिखित बयान दिया है कि बेटी की हत्या कर शव ट्रैक पर रखा गया है, क्योंकि शव की स्थिति हादसे जैसी नहीं लगती.

पिता ने आरोप लगाया कि नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर पंकज कुमार और दो कर्मचारियों ने मिलकर पहले दुष्कर्म किया और फिर बेरहमी से हत्या की.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

इस मामले में GRP थाना अध्यक्ष शाहिद अनवर अंसारी ने बताया कि पहले अज्ञात शव मिलने पर यूडी केस दर्ज किया गया था. पहचान होने के बाद परिजनों का आवेदन मिला है. आरोप गंभीर हैं और घटना के लेकर हर पहलू पर जांच की जा रही है.

