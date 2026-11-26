पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भारतमाला परियोजना के तहत बने एनएच-327ई पर सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और एनएचएआई के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने काम में सुधार के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है. आनंद मोहन ने कहा कि तय समय में नतीजे नहीं मिले तो इलाके में बड़ा विरोध किया जाएगा.

मामला भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़क का है. स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क के कुछ हिस्सों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. इन हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है. इसी समस्या को लेकर आनंद मोहन ने जिलाधिकारी और एनएचएआई के अधिकारियों से मुलाकात का समय मांगा था. उनका कहना है कि सड़क पर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं किए गए हैं.

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डीएम के नहीं पहुंचने पर नाराज हुए आनंद मोहन

आनंद मोहन के अनुसार, जिलाधिकारी ने बुधवार (25 नवंबर) को दोपहर साढ़े 12 बजे पचगछिया में मिलने का समय दिया था. हालांकि, किसी कारण से डीएम वहां नहीं पहुंच सके. बाद में शाम पांच बजे एसडीओ और एनएचएआई के अधिकारियों को समस्याएं सुनने और मौके का जायजा लेने के लिए भेजा गया. इसी बात पर पूर्व सांसद नाराज हो गए.

15 दिन में सुधार नहीं हुआ तो होगा विरोध

आनंद मोहन ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन के भीतर काम में सुधार दिखना चाहिए. उन्होंने कहा, "अगर 15 दिनों के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो इलाके में ईंट से ईंट बजा दूंगा. हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं. मौत का खेल अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है."

उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इलाके के लोग लगातार हादसों से परेशान और आक्रोशित हैं. प्रशासन को इस नाराजगी को समय रहते समझना चाहिए.

लोकसभा और विधानसभा में भी उठेगा मुद्दा

पूर्व सांसद ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए. प्रशासन को समस्या का समाधान करना चाहिए. उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें राजनीति न सिखाई जाए. आनंद मोहन ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो सड़क सुरक्षा का यह मुद्दा लोकसभा और बिहार विधानसभा में भी उठाया जाएगा.

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