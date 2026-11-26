बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 1994 में तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में बिहार सरकार द्वारा दी गई रिहाई की छूट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है. सवाल है कि कौन हैं आनंद मोहन जिनके लिए कानून में बिहार सरकार ने बदलाव किया था?

पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा के पचगाछिया के रहने वाले हैं. उनके दादा राम बहादुर सिंह थे और वे स्वतंत्रता सेनानी थे. आनंद मोहन 1990 में पहली बार महिषी विधानसभा से जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे. उस वक्त कांग्रेस के लहटन चौधरी जो जल संसाधन मंत्री थे उन्हें हराया था.

आनंद मोहन 1990 से लेकर अभी तक में 2 बार सांसद रहे. दोनों बार शिवहर से ही वो सांसद बने थे. 1996 में पहली बार और 1998 में दूसरी बार शिवहर से वो लोकसभा सांसद बने थे.

कैसे हुई थी राजनीति में एंट्री?

कहा जाता है कि 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दौरान आनंद मोहन की राजनीति में एंट्री हुई थी. उस वक्त उनकी उम्र 17 साल के करीब थी. इसके बाद उन्होने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी. इमरजेंसी के दौरान पहली बार वे दो साल जेल में रहे थे.

अभी पत्नी लवली आनंद हैं शिवहर से सांसद

आनंद मोहन शिवहर से सांसद रहे थे और इस सीट से अब उनकी पत्नी लवली आनंद सांसद हैं. वे जेडीयू से जुड़ी हैं. उनके बेटे चेतन आनंद भी जेडीयू से ही विधायक हैं. इस तरह परिवार उनका राजनीति से जुड़ा हुआ है.

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आनंद मोहन जी कृष्णैया की हत्या के मामले में करीब 15 साल जेल में रहे. उसके बाद मंडल कारा सहरसा से कानून में बदलाव के बाद अप्रैल 2023 में वे बाहर आए थे. बिहार सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन किया था.

पूर्व सांसद आनंद मोहन की वर्तमान या हालिया घोषित कुल संपत्ति की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ आंकड़े मिले हैं जिसे नीचे देखा जा सकता है.

2004 लोकसभा चुनाव (शिवहर): हलफनामे के अनुसार चल संपत्ति ₹4,66,000 और अचल संपत्ति ₹6,00,000 दर्शाई गई थी.

2005 बिहार चुनाव: हलफनामे में चल संपत्ति ₹64,000 और अचल संपत्ति के रूप में ₹12,00,000 की कृषि भूमि का विवरण दर्ज है.

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