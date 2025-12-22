बिहार: बक्सर में नाथ बाबा मंदिर से 1 करोड़ की कीमत के 2 चंदन के पेड़ चोरी, सुरक्षा पर उठे सवाल

बिहार के बक्सर में प्रसिद्ध नाथ बाबा मंदिर परिसर से चोरों ने दो बेशकीमती सफेद चंदन के पेड़ चोरी कर पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दी है. यह सनसनीखेज वारदात रविवार (21 दिसंबर) की देर रात में मंदिर से सटे एसडीएम आवास की चहारदीवारी फांदकर अंजाम दी गई.

शातिर चोर दोनों सफेद चंदन के पेड़ों की कटाई कर फरार हो गए. चोरी किए गए इन दोनों पेड़ों की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. घटना के बाद मामले की जांच में स्थानीय पुलिस प्रशासन जुट गया है. इस घचना से सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

एसडीएम आवास के करीब हुई चंदन की चोरी

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी प्रशासनिक आवास के इतने नजदीक हुई, बावजूद इसके किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि एसडीएम आवास में पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है, फिर भी चोरों का बेखौफ होकर इस तरह वारदात को अंजाम देना बेहद चौंकाने वाला है.

नगर थानाध्यक्ष ने दी यह जानकारी

इस पूरे मामले को लेकर मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन फिलहाल मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं. हालांकि नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने फोन पर बताया कि आवेदन में उल्लेख है कि नींद खुलने पर कुछ लोग सफेद चंदन की लकड़ियों को चहारदीवारी से बाहर ले जाते देखे गए.

उनके द्वारा पीछा किए जाने पर चोरों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए. चोरों की संख्या करीब पांच से छह बताई जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफ एस एल की टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच की है.

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है, ताकि चोरों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके. इस घटना के बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. सभी जल्द से जल्द इस मामले के खुलासे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.