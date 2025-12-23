गिरिराज सिंह ने बताया ममता बनर्जी का 'हिडन' एजेंडा, 'बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रहीं क्योंकि…'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया. बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया. गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने की इजाजत दी है. इस तरह के कार्य के लिए अभी तक हुमायूं कबीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

'ममता बनर्जी नहीं संभलीं तो…'

गिरिराज सिंह पटना में मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे यह बताता है कि ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रहीं क्योंकि वहां हिंदू और मुसलमान के बीच भेद पैदा हो. गिरिराज सिंह ने कहा कि दिसंबर का महीना हमारा सौर्य दिवस का महीना होता है. 1992 में उत्तर प्रदेश में जो हुआ था अगर ममता बनर्जी नहीं संभलीं तो पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है.

बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था. उसके बाद पूरे देश में जमकर बवाल हुआ था. अब पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं तो टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में एक नई बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रख दी. हालांकि इसके चलते ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. अब हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई है. इसका नाम जनता उन्नयन पार्टी है.

राहुल गांधी को लेकर गिरिराज सिंह ने क्या कहा?

दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी ही नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देशभक्ति के बदले देशद्रोह का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी एलओपी देश के बाहर जाकर के देश को गाली नहीं दे सकता. वह नरेंद्र मोदी को गाली देते-देते देश के बाहर जाकर देश को गाली देने लगे हैं.

