बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत और तीन घायल

पटना के बिहटा क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसा हुआ. यात्री ऑटो और भारी ट्रक की सीधी टक्कर में ऑटो में सवार पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के अनुसार सभी मृतक आरा के निवासी थे और मनेर में आयोजित उर्स मेला देखने के बाद घर लौट रहे थे.

हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुट गई. घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए ट्रक ड्राइवर और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. स्थानीय लोग हादसे से स्तब्ध हैं और सड़क पर सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं.

(खबर अपडेट हो रही है)

