बेतिया: दो अलग-अलग एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपये की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

बेतिया में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. जिससे आम लोगों में भय का माहौल है. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक चोर बेखौफ होकर दुकानों, मकानों, बाइक और अब एटीएम को भी निशाना बना रहे हैं. ताजा मामला जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार (18 दिसंबर) के दिन काफी ठंड थी. ठंड के दिनों में बाजार जल्दी से बंद हो जाते है. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है. चोरों ने शहर के अलग-अलग स्थानों पर एसबीआई एटीएम को ही निशाना बनाया.

चोरों ने एसबीआई के एटीएम में की चोरी

गुरुवार (18 दिसंबर) की मध्य रात्रि में चोरों ने नगर थाना क्षेत्र स्थित आलोक भारती स्कूल के पास एसबीआई एटीएम और नौतन थाना क्षेत्र के गहीरी के पास लगे एसबीआई एटीएम को निशाना बनाया. दोनों ही स्थानों पर चोरों ने गैस कटर से एसबीआई एटीएम मशीन को काटा और उसमें रखे लाखों रुपये निकालकर फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं.

करीब साढ़े 12 लाख रुपये लेकर चोर हो गए फरार

जानकारी के अनुसार, बेतिया के आलोक भारती स्कूल चौक के पास चोरों ने एसबीआई एटीएम से 12 लाख 52000 रुपए लेकर फरार हो गए. वही नौतन के गहरी में स्थित दूसरे एटीएम से कितने पैसे चोरी हुई है इसका अभी तक जानकारी नहीं मिली है. घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस तक पहुंची तो सूचना पाकर पुलिस एफएसएल टॉम और डॉग स्क्वाड के साथ घटना स्थल आ गई. दोनों ही एटीएम में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल कार्रवाई में जुटी पुलिस

पुलिस ने एटीएम के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. जिले में एक ही रात दो अलग-अलग जगहों पर एटीएम काटकर लाखों की चोरी की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने रात्रि गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

