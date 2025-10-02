'सात जन्म चाहिए…', कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, जानिए क्या कुछ कहा

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने गुरुवार (02 अक्टूबर, 2025) को राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला. गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग केवल गाली देते हैं. संघ का स्वयंसेवक बनने के लिए सात जन्म चाहिए. संघ हर एक आपदा के समय देश के लिए काम करता है. राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं. गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में यह बयान दिया है.

बीजेपी सांसद ने कहा, "बेगूसराय के सांसद होने के नाते, आज बेगूसराय का स्थापना दिवस है, इस अवसर पर मैं बेगूसराय वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. आज विकास के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं. साथ ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का शताब्दी वर्ष भी आज पूर्ण हो रहा है. यह विश्व में एक ऐसी संस्था है जो रचनात्मक और सांस्कृतिक कार्य करती है. सौ वर्ष पूरे होने पर, देश में जब भी आपदा या विपदा आई, संघ के स्वयंसेवकों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया."

बेगूसराय, बिहार: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "बेगूसराय के सांसद होने के नाते, आज बेगूसराय का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं बेगूसराय वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज विकास के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही,… pic.twitter.com/5TbiIBqIeJ — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 2, 2025

उदित राज के बयान पर किया पलटवार

पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा आरएसएस को आतंकी संगठन कहने पर कहा, "देखिए, जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी हों और जो अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करें, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस के लोग भी उसी तरह की बात करेंगे."

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "देखिए, चिदंबरम साहब ने जो बयान दिया है, वह बहुत देर से दिया... उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर थी, उसमें इच्छाशक्ति का अभाव था, और वह इच्छाशक्ति इसलिए नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पाकिस्तान को वोट बैंक का टूल मानती है..."

यह भी पढ़ें- Bihar Elections 2025: चुनाव से पहले RJD में शामिल होंगे JDU विधायक संजीव कुमार? तेजस्वी यादव संग तस्वीर वायरल