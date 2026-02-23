हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधानसभा में अनोखी बहस, रसगुल्ले से लेकर मंदिर के लड्डू को GI टैग दिलाने की मांग

बिहार विधानसभा में अनोखी बहस, रसगुल्ले से लेकर मंदिर के लड्डू को GI टैग दिलाने की मांग

Bihar Assembly: बिहार विधानसभा में GI टैग को लेकर अनोखी बहस हुई जहां सदन का माहौल हास्य से भर गया. बाढ़ की खोभिया लाई, बड़हिया के रसगुल्ले और मनेर के लड्डू को GI टैग दिलाने की मांग उठी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 23 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा के दौरान GI टैग को लेकर अनोखी बहस देखने को मिली, जहां सदन का माहौल हंसी-मजाक से भर गया. सदन में बाढ़ की खोभिया लाई, बड़हिया के रसगुल्ले और मनेर के लड्डू को GI टैग दिलाने की बात उठाई गई. 

इस बहस में लोकतंत्र का वह बेहतरीन पल देखने को मिला जो आजकल राजनीति में कम देखने को मिलता है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करने के साथ-साथ अपनी मांगों को भी रखते नजर आए.  

बाढ़ की लाई के लिए आवेदन

बिहार सरकार में उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि बाढ़ की खोभिया लाई को GI टैग के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा 19 मई 2025 को गंभीरता से लिया गया और चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (Geographical Indications Registry) में आवेदन कर दिया गया है. आवेदन अभी चेन्नई में लंबित है.

बिहार के अन्य GI टैग

दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि इससे पहले बिहार में शाही लीची (मुजफ्फरपुर), कतरनी चावल (भागलपुर-बांका), जर्दालू आम (भागलपुर), मगही पान (मगध क्षेत्र), मिथिला मखाना (मिथिला क्षेत्र) और मधुबनी पेंटिंग (मधुबनी) जैसे विषयों पर GI टैग प्राप्त हुआ है. उन्हें लगता है कि जल्द ही खोभिया लाई को भी GI टैग मिल जाएगा.

गया के तिलकुट की मांग

जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि गया के तिलकुट के लिए भी आवेदन किया गया है, जरा दिखा लीजिएगा. इस पर सदन में मौजूद सभी सदस्य और अधिकारी हंसने लगे. दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया कि अभी तक चेन्नई से कोई जवाब नहीं आया है.

विजय कुमार सिन्हा की मजाकिया मांग

इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि "बड़हिया का रसगुल्ला और बाढ़ की खोभिया लाई दोनों खाते हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं कर पाते." इसका जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी तक विजय बाबू ने मुझे रसगुल्ला नहीं खिलाया है.

मनेर के लड्डू की मांग

इस बीच विपक्षी पार्टी के नेता मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मनेर का लड्डू भी प्रसिद्ध है, क्या मंत्री जी उसके लिए भी प्रयास करेंगे? पूरे विषय पर सरकार पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में मजाकिया अंदाज में अपनी बात रखते नजर आए. यह बहस लोकतंत्र की मजबूती और सौहार्द का बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आई.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Bihar Assembly News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार विधानसभा में अनोखी बहस, रसगुल्ले से लेकर मंदिर के लड्डू को GI टैग दिलाने की मांग
बिहार विधानसभा में अनोखी बहस, रसगुल्ले से लेकर मंदिर के लड्डू को GI टैग दिलाने की मांग
बिहार
बिहार: राज्यसभा के बाद विधान परिषद् की 9 सीटों के लिए होगी जंग! NDA-MGB में कौन पड़ेगा भारी?
बिहार: राज्यसभा के बाद विधान परिषद् की 9 सीटों के लिए होगी जंग! NDA-MGB में कौन पड़ेगा भारी?
बिहार
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
बिहार
पटना में फायर IG सुनील नायक के आवास पर आंध्र पुलिस की रेड, रघुरमा कृष्ण मामले में बिहार तक पहुंची जांच
पटना में फायर IG सुनील नायक के आवास पर आंध्र पुलिस की रेड, रघुरमा कृष्ण मामले में बिहार तक पहुंची जांच
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर टिप्पणी करने वाला दंपति फंसा! | Breaking | ABP News
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन सख्त। | CM yogi
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर हंगामा, छात्रों की मांग- 'कैंपस को न दें धार्मिक रंग'
Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
बिहार
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
ट्रेंडिंग
"केला 450 तो पपीता 400 रुपये किलो" रमजान में पाकिस्तान में सोने के भाव बिक रहे फल, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप
शिक्षा
कनाडा में पढ़ाई की राह हुई कठिन, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में 50% तक की बड़ी गिरावट
कनाडा में पढ़ाई की राह हुई कठिन, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में 50% तक की बड़ी गिरावट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget