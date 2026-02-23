पटना में फायर विभाग के IG सुनील नायक के सरकारी आवास पर आंध्र प्रदेश पुलिस ने छापेमारी की है. आंध्र प्रदेश पुलिस टीम पटना पहुंची. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई 2021 के एक मामले से जुड़ी है. जिसमें आंध्र प्रदेश के मौजूदा विधानसभा उपाध्यक्ष के. रघुरमा कृष्ण राजू का नाम सामने आया था. उस समय वे सांसद थे और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी तथा उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं.

रघुरमा कृष्ण राजू का आरोप, हिरासत के दौरान की गई मारपीट

इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और सीआईडी की टीम हैदराबाद पहुंचकर उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार कर गुंटूर स्थित सीआईडी कार्यालय ले गई थी. रघुरमा कृष्ण राजू ने आरोप लगाया था कि हिरासत के दौरान उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और सत्ता के इशारे पर उन्हें खत्म करने की साजिश रची गई. इसी सिलसिले में जुलाई 2024 में उन्होंने गुंटूर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.

अब उसी मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस पटना पहुंची है और सुनील नायक की भूमिका की जांच की जा रही है. उनसे पूछताछ हो सकती है और गिरफ्तारी भी संभव बताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. दरअसल 2019 में IG सुनील नायक की आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्ति हुई थी. जिसके बाद वो 3 साल तक वहां पर नियुक्त रहे थे. मगर 2024 में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बनने के बाद वह वापस बिहार लौट आए थे.

प्रकाशम जिले के एसपी ने 2025 में भी जारी किया था नोटिस

आंध्रप्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष की कथित हत्या के प्रयास और हिरासत प्रताड़ना केस में बिहार कैडर के IG सुनील नायक के आवास पर आंध्र पुलिस की छापेमारी हुई. जिससे हर जगह सनसनी फैल गई है. प्रकाशम जिले के एसपी और जांच अधिकारी ने सुनील को पूछताछ के लिए साल 2025 में भी नोटिस जारी किया था. वहीं इस समय वे डीआईजी (अग्निशमन सेवा) के पद पर तैनात हैं. छापेमारी के वक्त आईजी के सरकारी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में आंध्र पुलिस के जवान मौजूद थे.

IG सुनील नायक को आंध्र प्रदेश पुलिस ने पटना से किया गिरफ्तार

फायर विभाग के आईजी सुनील नायक को आंध्र प्रदेश पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी जारी है. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र प्रदेश ले जाने की तैयारी कर रही है. नायक के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज है. इस बीच उनके वकील ने गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.