1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
बिहार विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर 2025 को शुरू होगा. 1 तारीख को नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव यादव शपथ दिलाएंगे. 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
