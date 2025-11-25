हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव

1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Nov 2025 05:02 PM (IST)
बिहार विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर 2025 को शुरू होगा. 1 तारीख को नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव यादव शपथ दिलाएंगे. 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 25 Nov 2025 05:02 PM (IST)
