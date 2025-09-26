हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तेजस्वी यादव बोले- सरकार बनी तो 'MAA-BETI' योजना लाएंगे, अब JDU-BJP ने किया पलटवार

MAA-BETI Yojana: बीजेपी का कहना है कि 15 साल लालू यादव की सरकार रही, लेकिन महिलाओं को एक भी सुविधा नहीं दी गई. कांग्रेस 55 साल सत्ता में रही, फिर भी महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिली.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 26 Sep 2025 03:23 PM (IST)
बिहार में एक तरफ विधानसभा चुनाव है तो दूसरी ओर उससे पहले वादे पर वादे किए जा रहे हैं. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वे 'MAA-BETI' योजना लाएंगे. MAA यानी M से मकान, A से अन्न और A से आमदनी. BETI यानी B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग और I से इनकम. उनकी इस योजना पर अब जेडीयू और बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है. 

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को तेजस्वी यादव की मां और बेटी योजना पर निशाना साधते हुए कहा, "बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार का इंतजार क्यों करना पड़ा? उनके नेतृत्व में ही पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला. चार चुनाव हो चुके हैं, पहले यह आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? आज लोग भूल गए हैं कि बिहार में लड़कियों का स्कूल ड्रॉपआउट रेट इतना अधिक क्यों था? नीतीश कुमार ने ही साइकिल योजना शुरू की.

उन्होंने कहा, "लड़कियों को साइकिल चलाने में कुछ लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया और आज भी यह योजना चल रही है. आज कितनी लड़कियां स्कूल जा रही हैं, हर परिवार की बेटियां पढ़ रही हैं. यह सारा काम नीतीश जी ने किया है..."

'15 साल रही लालू की सरकार… सुविधा नहीं दी गई'

तेजस्वी यादव की इस योजना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "15 साल लालू यादव की सरकार रही, लेकिन महिलाओं को एक भी सुविधा नहीं दी गई. कांग्रेस 55 साल सत्ता में रही, फिर भी महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिली. देश की जनता बिहार की जनता जानती है प्रियंका गांधी आएं न आएं कोई फर्क नहीं पड़ता है." 

तेजस्वी लगा रहे सीएम पर नकल करने का आरोप

दूसरी ओर तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी जो योजना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसकी नकल कर रहे हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को पत्रकारों से तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री नकल करने में नंबर वन हैं. हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि वे हमारी माई बहन मान योजना की नकल करेंगे, और अब वे नकल कर रहे हैं... यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, यह राज्य सरकार का पैसा है... वे बिहार की जनता को मूर्ख न समझें... दबाव में, मुख्यमंत्री और NDA सरकार माई बहन मान योजना की नकल भले कर लें... लेकिन चुनाव के बाद, वे यह उधार रूपी 10,000 रुपये वसूलेंगे, ये बिहार की जनता समझती है."

Published at : 26 Sep 2025 03:23 PM (IST)
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS MAA-BETI Yojana
