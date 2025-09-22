बिहार चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अहम बयान दिया है. सोमवार (22 सितंबर, 2025) को उन्होंने स्पष्ट किया है कि सम्मानजनक सीटों के मामले में किसी भी दल से कोई समझौता नहीं होगा. इसको लेकर बैठकें, चर्चाएं और तैयारियां चल रही हैं. चिराग पासवान ने कहा कि नवरात्र में ही सीटों का बंटवारा हो सकता है. उन्होंने कहा कि सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने सीडब्ल्यूसी की पटना में हो रही बैठक को सक्रिय रूप से वर्चस्व की लड़ाई बताया.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, "बिहार में एक बार अकेले चुनाव लड़कर तो दिखाएं, खोने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के पास कुछ है क्या? अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत न कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी में है और न आरजेडी में है, जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है. अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं हैं और चिराग पासवान पर निशाना साधते हैं."

उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि 2020 में कम से कम मैंने हिम्मत तो रखी अकेले चुनाव लड़ने की. इनमें से किसी में अगर हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़कर दिखाए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी की पटना में बैठक एक वर्चस्व की लड़ाई है. इसके जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कौन किस पर भारी है.

चुनाव टीम के बिहार दौरे पर क्या कहा?

उधर चुनाव टीम बिहार दौरे पर आने वाली है. इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा, "चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना-देना नहीं. वे आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए. चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, पर मैं ये मानता हूं कि अब सीटों के बंटवारे और चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा. शुभ दिनों की शुरुआत है. नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा."

प्रियंका गांधी बिहार आकर महिलाओं से संवाद करने वाली हैं, इस पर चिराग पासवान ने कहा, "बिहार आकर महिलाओं से बिल्कुल संवाद करें, उन्हें पहले ही ये संवाद करना चाहिए था. वह बिहार आ रही हैं तो स्वागत है."