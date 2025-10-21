Bihar Election 2025: पहले चरण में 1,314 उम्मीदवार मैदान में, 61 ने वापस लिया नामांकन

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन वापसी प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई. इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चली थी. 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई, जिसके बाद उम्मीदवारों को 20 अक्टूबर तक अपना नाम वापस लेने का मौका मिला.

पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है. निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस चरण में कुल 1,690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था. जांच के बाद 1,375 नामांकन वैध पाए गए, जबकि 61 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए है. अब 6 नवंबर को होने वाले मतदान में कुल 1,314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे.

मुजफ्फरपुर विधानसभा सीटों 20-20 प्रत्याशी मैदान

सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की भीड़ कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है, जहां 20-20 प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं, सबसे कम प्रत्याशी भोरे, अलौली और परबत्ता सीटों पर हैं, जहां केवल 5-5 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे. जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक नामांकन वापसी पटना जिले से हुई, जहां 9 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए है. इसके बाद दरभंगा में 8, बेगूसराय में 7 और गोपालगंज में 6 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया. वैशाली में 5, मुजफ्फरपुर में 4 है. जबकि सीवान, नालंदा, बक्सर और समस्तीपुर में 3-3 उम्मीदवारों ने नामांकन छोड़ा है. मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर में 2-2 और सहरसा, सारण, शेखपुरा व भोजपुर में एक-एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिया.

14 विधानसभा सीटों पर कुल 149 उम्मीदवार

पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर कुल 149 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. इसी तरह भागलपुर जिले की 7 सीटों पर कुल 102 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिनमें नाथनगर सीट पर सबसे अधिक 21 उम्मीदवार हैं.

6 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान

चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा. इसके बाद दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.

राजनीतिक हलकों में अब पहले चरण के इन 121 सीटों पर मुकाबला रोचक माना जा रहा है. प्रमुख दलों बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और जन सुराज ने अपने-अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं. अब देखना होगा कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है.