बिहार विधानसभा चुनाव: नतीजों से पहले जानें मायावती और AIMIM को पिछली बार कितनी सीटें मिली थीं?
Bihar Election 2025: बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार (14 नवंबर) को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे. मायावती की पार्टी बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर भी लोगों की नजरें होंगी.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने में अब बस कुछ ही घंटे का वक्त बचा है. इस चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर भी लोगों की नजरें हैं. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में BSP को 1 सीट पर जीत मिली थी. पार्टी ने 78 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. वहीं एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य की सियासत में हलचल मचा दी थी. इस दौरान ओवैसी की पार्टी ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था.
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मायावती की बीएसपी को वैध वोटों में से कुल 628961 मत मिले थे, जो 1.49 फीसदी था. इस बार के चुनाव में मायावती की पार्टी 181 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.
2020 में ओवैसी को किन-किन सीटों पर मिली थी जीत?
2020 में AIMIM को वैध वोटों में से कुल 523279 वोट मिले थे, जो 1.24 फीसदी था. पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटों पर जीत हासिल की थी. इस बार के चुनाव में ओवैसी ने अपने 28 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. पार्टी ने इस बार दो गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है.
क्या सीमांचल में चलेगा ओवैसी का जादू?
सीमांचल क्षेत्र की 15 सीटों पर ओवैसी के प्रत्याशी खड़े हैं. ऐसे में लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वह 2020 की तरह एक बार फिर जीत का डंका बजाएंगे? क्या एआईएमआईएम इस बार भी 5 या उससे अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी? सीमांचल क्षेत्र में अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिले शामिल हैं. सीमांचल में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 24 है.
माना जाता है कि सीमांचल में करीब 47-48 फीसदी मुस्लिम आबादी है. ओवैसी को इन्हीं वोटों के सहारे जीत का भरोसा है. दूसरी तरफ इन सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के भी उम्मीदवार मैदान में हैं. सीमांचल की सभी 24 सीटों पर दूसरे फेज में 11 नवंबर को मतदान हुआ था.
2025 में सीमांचल में किस जिले में कितना मतदान?
अररिया- 70.71% वोटिंग
कटिहार- 79.11% मतदान
पूर्णिया- 76.61% वोटिंग
किशनगंज- 78.17% वोटिंग
2025 में किस पार्टी ने कितनी सीटों पर उतारे उम्मीदवार?
- बीजेपी- 101
- जेडीयू-101
- एलजेपी (R)-28
- हम- 6
- आरएलएम-6
- आरजेडी-143
- कांग्रेस- 61
- लेफ्ट- 33
- वीआईपी-12
- आईआईपी-3
- बीएसपी-181
- एआईएमआईएम-28
बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद मंगलवार (11 नवंबर) को जारी ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार (14 नवंबर) को फाइनल नतीजे जारी किए जाएंगे और सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा.
