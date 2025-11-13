NDA से कौन लेगा CM पद की शपथ? काउंटिंग से पहले चिराग पासवान की पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले सीएम पद को लेकर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है. लोजपा (रामविलास) से सांसद शांभवी चौधरी ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी ने आगे कहा, "सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सीएम बनने का सपना न देखें, क्योंकि, बिहार की जनता ने अगले पांच साल के लिए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया और वोट देकर उसे पूरा किया है."

नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम- शांभवी चौधरी

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान लोजपा (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उन्होंने कहा, "वे शपथ लेने की बात करते हैं, अब तो चुनाव परिणाम आने में बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए, मेरे साथ पूरा देश देखेगा कि 14 नवंबर को कौन सरकार बनाएगा."

वहीं शांभवी चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए लगाए गए 'टाइगर जिंदा है' के पोस्टर पर कहा कि जदयू के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है, जो उनकी भावना है. लेकिन, एक चीज तो साफ है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के दिलों में आज भी जिंदा हैं.

'लोगों के दिलों में हैं नीतीश कुमार'

उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार 2005 में जितने मजबूत थे, आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं. उनके प्रति जनता में विश्वास है, धरातल पर लोगों से मिले हैं. एक बात साफ है, दिलों में नीतीश कुमार हैं. जिस तरह से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, वह बिहार की बदलती तस्वीर को दिखाता है. महिलाएं अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं."

'बिहार में अब नहीं लूटे जाते बूथ'

शांभवी ने कहा कि अब बिहार में बूथ नहीं लूटे जाते, अब वोट से चुनाव जीते जाते हैं. उन्होंने कहा कि रैली कौन कितनी करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता. तेजस्वी यादव चुनाव के वक्त ही दिखाई देते हैं. एनडीए के नेता पीएम मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान साल दर साल, महीने दर महीने मेहनत करते हैं.

उन्होंने कहा कि एनडीए हमेशा लोगों के बीच में हैं. शांभवी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 24 घंटे का समय बचा है, देखते हैं कि कौन शपथ लेगा.