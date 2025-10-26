बिहार चुनाव: JDU का बागियों पर एक्शन जारी, गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को पार्टी से किया बाहर

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बगावत करने वाले नेताओं पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का एक्शन जारी है. जहां शनिवार को पार्टी ने 11 नेताओं को निष्कासित किया था, वहीं अब रविवार (26 अक्टूबर) को भी जदयू ने गोपाल मंडल समेत पांच नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है.

जदयू के राज्य महासचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, निष्कासित सदस्यों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने अपने बयान में कहा गया, "पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जब पाया कि सभी पांच नेता राज्य में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे."

जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन नेताओं पर एक्शन लिया है. जिन नेताओं को पार्टी से निकाला है उनमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद भी शामिल हैं.

इन नेताओं को निकाला बाहर

जेडीयू ने विधायक गोपाल मंडल, पूर्व मंत्री हिमराज सिंह, पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह, पूर्व विधायक महेश्वर यादव और प्रभात किरण को पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

कल 11 नेताओं को किया था बाहर

इससे पहले जेडीयू ने शनिवार (25 अक्टूबर) को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 11 नेताओं को पार्टी से निकाला था. इसमें भी पूर्व मंत्री और पूर्व MLC से लेकर पूर्व विधायक शामिल थे. निष्कासित लोगों में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह और सुदर्शन कुमार और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद और रणविजय सिंह शामिल थे.

'उम्मीदवारों के खिलाफ कर रहे थे काम'

वहीं इस कार्रवाई को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "ये निष्कासित नेता पार्टी और अन्य एनडीए गठबंधन सहयोगियों के आधिकारिक रूप से घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे थे. वे हमारी विचारधारा की अवहेलना कर रहे थे."