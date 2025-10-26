हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025: प्रशांत किशोर का BJP को चैलेंज, कहा- 'अगर दम है तो...'

बिहार चुनाव 2025: प्रशांत किशोर का BJP को चैलेंज, कहा- 'अगर दम है तो...'

Bihar Election 2025: चुनावी कैंपेन को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज का छठ के बाद प्रचार शुरू होगा. पीके की पार्टी 28 अक्टूबर से अपना कैंपेन शुरू करेगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच जुबानी जंग और भी तेज होती जा रही है. वहीं रविवार (26 अक्टूबर) को जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बड़ा चैलेंज दे दिया. साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा.

प्रशांत किशोर ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, "अगर बीजेपी में दम है तो बोल दे 2025 के बाद नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, हम लोग की जीत उसी दिन हो जाएगी."

तेजस्वी यादव पर भी निशाना

वहीं उन्होंने महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव पहले तय कर लें कि वे क्या-क्या करेगें. कुछ दिन बाद तेजस्वी यादव कहेगें कि पूरे बिहार को हम सोने की लंका बना देगें."

छठ के बाद शुरू होगा प्रचार

इसके अलावा चुनावी कैंपेन को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज का छठ के बाद प्रचार शुरू होगा. पीके की पार्टी 28 अक्टूबर से अपना कैंपेन शुरू करेगी.

'बीजेपी ने डर और भ्रम का माहौल बनाया'

बता दें कि इससे पहले हाल ही में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि बिहार में इस बार भी बीजेपी ने डर और भ्रम का माहौल खड़ा किया है. उन्होंने आगे कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी. 

243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन सुराज

गौरतलब है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने इस विधानसभा चुनाव में अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से नहीं बल्कि जन सुराज से है.

Published at : 26 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Prashant Kishor Bihar Vidhan Sabha Chunav BJP Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
