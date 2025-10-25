बिहार चुनाव के बीच JDU का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री-विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बड़ा एक्शन लिया है. जदयू ने 11 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है. पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण यह कार्रवाई की गई है. इसमें पूर्व मंत्री पूर्व MLC से लेकर पूर्व विधायक तक शामिल हैं

जिन नेताओं को पार्टी से निकाला गया है उनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व MLC संजय प्रसाद, पूर्व MLA श्याम बहादुर सिंह, पूर्व MLC रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार समेत 11 नेता शामिल हैं.

इन नेताओं पर हुई कार्रवाई

बता दें कि जमालपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री शैलेश कुमार जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया है. साथ ही चकाई सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ है संजय प्रसाद को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इसके अलावा बड़हरा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह पर भी एक्शन हुआ है.

वहीं जीरादेई से चुनाव लड़ रहे विवेक शुक्ला को भी जेडीयू ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है और महुआ सीट से चुनाव लड़ रही आसमा परवीन को भी पार्टी से निकाला है. साथ ही बरबीघा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ है सुदर्शन कुमार को भी पार्टी से निकाल दिया है.

इसके अलावा बड़हरिया से चुनाव लड़ रहे श्याम बहादुर सिंह, नवीनगर से चुनाव लड़े लव कुमार, मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे दिव्यांशु भारद्वाज, साहेबपुर कमल से चुनाव लड़ रहे अमर कुमार सिंह और कदवा सीट से चुनाव लड़ रही आशा सुमन जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया है.