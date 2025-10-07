बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल दिखना शुरू हो गई है. इस बीच बिहार की सियासत में नए चेहरों की एंट्री का सिलसिला अब शुरू हो गया है. पवन सिंह, मैथिली ठाकुर के बाद अब जानी-मानी भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह की सियासी मुलाकात ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है.

दरअसल, फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने मंगलवार (8 अक्टूबर) को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की तस्वीर साझा की है. सोशल मीडिया पर तस्वीर आने के बाद राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट तेज हो गई है. उनके चाहने वालों की तरफ से अब इस स्थिति में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट की मुलाकात की तस्वीर

भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद 'X' पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में वह केंद्रीय मंत्री गिरिराज के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं. तस्वीर पर अक्षरा ने लिखा- 'बिहार के केंद्रीय मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात और आशीर्वाद प्राप्त हुआ.'

अक्षरा सिंह का यह पोस्ट सियासी गलियारों में आग की तरह तेजी से फैल रहा है. इस मुलाकात के बाद से ही अब कयास लगाए जा रहे हैं, कि क्या अभिनेत्री बिहार के चुनावी दंगल में कूदने के लिए तैयारी कर रही हैं?

फिलहाल उनके राजनीतिक कदम को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है. इस बारे में तो चुनाव के नजदीक आते-आते ही पता चल पाएगा, लेकिन बिहार के कई कलाकार चुनाव में कूदने के लिए तैयार हैं. राजनीति में आने का सिलसिला लगातार जारी है. ऐसे में सवाल उटता है कि, क्या बीजेपी कलाकारों के रास्ते बिहार में कोई रणनीति बना रही है?

मुलाकातों का दौर जारी

बता दें जैसे-जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं. वैसे-वैसे राज्य में राजनीतिक उठापटक का दौर भी शुरू हो गया है. अक्षरा सिंह से पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कई नामचीन हस्तियों ने सियासत में एंट्री ले ली है. बीते दिन सिंगर मैथिली ठाकुर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मिली हैं.

बता दें भोजपुरी कलाकार पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं. सिंगर और अभिनेता रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर का हाथ थाम लिया है. फेमस सिंगर राधेश्याम रसिया भी चुनावी रण में कूदने की तैयारी में हैं.