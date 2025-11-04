हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Opinion Polls: बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया

Bihar Opinion Polls: बिहार में CM के तौर पर पहली पसंद कौन? चुनाव से ठीक पहले लोगों ने सर्वे में चौंकाया

Bihar Election Opinion Polls: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर लोगों ने अपनी राय दी है. पहले फेज के चुनाव को लेकर प्रचार का आज (04 नवंबर) आखिरी दिन है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 05:22 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनावों के लिए आज (4 नंवबर) की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे. इससे पहले बिहार की जनता की नब्ज को समझने के लिए ओपिनियन पोल सामने आया है. इसमें लोगों से सीएम पद को लेकर कौन नेता उनकी पसंद हैं, इसको लेकर राय जानी गई है. इसमें लोगों ने अपनी राय दी है.

CM के रूप में नीतीश कुमार कितने लोगों की पसंद?

MATRIZE-IANS ओपिनियन पोल के मुताबिक नीतीश कुमार सीएम के तौर पर लोगों की पहली पसंद हैं. सर्वे के हिसाब से 46 फीसदी लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनें. वहीं सीएम के रूप में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लोगों की राय में दूसरी पसंद बने हैं. 15 फीसदी लोगों ने सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को लेकर अपनी राय दी है. 

चिराग पासवान, प्रशांत किशोर को लेकर क्या राय?

केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को 8 फीसदी लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है. वहीं इस सर्वे के मुताबिक जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी 8 फीसदी लोगों ने सीएम के रूप में अपनी पहली पसंद बताया है. इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को 4 फीसदी लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद बताया है.

सीएम के तौर पर पहली पसंद (स्रोत MATRIZE-IANS)

  • नीतीश कुमार- 46 फीसदी
  • तेजस्वी यादव- 15 फीसदी
  • चिराग पासवान- 8 फीसदी
  • प्रशांत किशोर- 8 फीसदी
  • सम्राट चौधरी- 4 फीसदी

किसे कितनी सीटें मिलेंगी? (स्रोत MATRIZE-IANS)

MATRIZE-IANS ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को सबसे अधिक 153-164 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. वहीं, इस सर्वे के मुताबिक महागठबंधन के खाते में 76-87 सीटें मिल सकती हैं. इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 1-3 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1-2 सीटें मिल सकती हैं. जबकि अन्य के खाते में 0-4 सीटें जा सकती हैं. बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो फेज में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

(डिसक्लेमर: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए MATRIZE-IANS, POLSTRAT-PEOPLE'S INSIGHT और CHANAKYA STRATEGIES ने ओपिनियन पोल किया है. ये ओपिनियन पोल बिहार के लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. इसके लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर लोगों से बात की गई. ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ़ एरर प्लस माइनस 3 प्रतिशत है. ये ओपिनियन पोल abp न्यूज ने नहीं किया है.)

अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 04 Nov 2025 04:23 PM (IST)
Nitish Kumar Tejashwi Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL

