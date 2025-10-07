मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की चर्चा पर पिता का बड़ा बयान, लालू यादव का नाम लेकर कही ऐसी बात

जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरों पर उनके पिता रमेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है. बेटी के राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है, बढ़िया है. रमेश ठाकुर ने एनडीए के शासन की तारीफ भी की और कहा कि जब से इस गठबंधन की सरकार बनी है तबसे से बिहार में विकास हुआ है और अब बहुत अच्छा हो गया है. उन्होंने ये भी कहा कि जो स्किल्ड वाले लोग हैं उन्हें बिहार वापस लौटकर राज्य के लिए काम करना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव के शासन की आलोचना भी की.

मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने पलायन का दर्द शेयर करते हुए कहा, "जब बिहार से पलायन शुरू हुआ था तो पहले बैच के पलायनकर्ता हमलोग हैं. तब से जो निकले हैं, अभी तक बाहर ही हैं.'' पलायन की वजह पर उन्होंने कहा, ''वहां जातिगत उन्माद फैल गया था. मैं 1995 में चला गया था, और अब मैं 30 साल से बिहार से बाहर हूं.''

#WATCH | Jabalpur, MP: On reports of folk and devotional singer Maithili Thakur contesting Bihar elections, her father Ramesh Thakur says, "...We are the first batch of people who migrated from Bihar. One reason is the spread of caste frenzy there. I left in 1995, and I have been… pic.twitter.com/QG6UKnqZVl — ANI (@ANI) October 7, 2025

लालू यादव के सत्ता में आते ही गड़बड़ी शुरू हुई थी- रमेश ठाकुर

उन्होंने लालू यादव के शासन की आलोचना करते हुए कहा, ''बिहार में सब कुछ ठीक था, लेकिन लालू यादव के सत्ता में आते ही गड़बड़ी शुरू हो गई. ब्राह्मणों पर हमले होने लगे थे, जितने खेत थे उस पर कब्जा करने लगे थे. केस शुरू हो गया था. हमलोग उस वक्त जवान थे, 20-25 साल के थे. तो हमलोगों को परेशानी ज्यादा हो रही थी तो हम वहां से भाग गए थे. बिहार से पलायन करने वालों की किसी को परवाह नहीं है, इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए, उस पर काम हो.''

'मैं आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही हूं'

बिहार चुनाव लड़ने को लेकर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा, "जिस तरह से मैं तस्वीरें और आर्टिकल देख रही हूं, उससे मैं बहुत उत्साहित हूं. मैं उत्सुक हूं, लेकिन मैं आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार कर रही हूं. मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूं. लेकिन अगर मुझे अपने क्षेत्र की सेवा करने का अधिकार मिलता है, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी.

मैं राजनीति करने या खेल खेलने नहीं आ रही-मैथिली ठाकुर

मैं यहां राजनीति करने या खेल खेलने नहीं आ रही हूं, मेरा लक्ष्य बदलाव लाने के लिए पावर हासिल करना है. मैं कलाकार हूं और जब अलग-अलग राज्यों में जाती हूं तो हर बार बदलाव देखने को मिलता है. तब मुझे भी महसूस हुआ कि ये चीजें हमारे यहां भी होनी चाहिए. हमारे यहां तो स्कोप है, जगह भी है, हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं. सबके जुबान पर यही बात है कि हमारे मुख्यमंत्री हों तो वो नीतीश कुमार के जैसे हों. जिस तरह से बिहार जो गड्ढे में था, उन्होंने उसे उठाकर सामने लाया है. अब एक नया लेबल पर काम करने की जरूरत है क्योंकि अगले 5 साल हमारे बिहार के लिए बेहद अहम हैं.

नीतीश कुमार की सभी लोग तारीफ करते हैं- मैथिली ठाकुर

नीतीश कुमार ने हमारे लिए जो किया है, उसके लिए हम आभारी हैं. सभी लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं. यूथ और महिलाओं को आगे लेकर आना है क्योंकि वो अलग तरीके से सोचते हैं. उनके अंदर टेक्निकल एडवांसमेंट हैं, उनकी सोच से चीजें कैसे बदलेंगी, वो हमें देखना है. ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि यहां से दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले लोग फिर से बिहार आ सकें और काम कर सकें. जनता का मुझे सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए.''