बिहार में 1st फेज का चुनाव प्रचार थमा, 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग, जानें डिटेल

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है. मंगलवार (04 नवंबर) को पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान थम गया. राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने जा रहे हैं. पहले चरण में 6 नवंबर को राज्य की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जबकि दूसरे चरण में प्रदेश की 122 सीटों पर वोटिंग होगी.

बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. प्रचार अभियान के अंतिम दिन मंगलवार (04 नवंबर) को बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत अनेक पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश के अलग-अलग जिलों में धुंआधार चुनाव प्रचार किया और अपनी-अपनी जीत का दावा किया.

बिहार में पहले फेज में 18 जिलों में मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले फेज में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इन 18 जिलों में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा जिले की विधानसभा सीटों पर मतदान होगा.

पहले फेज में किन-किन सीटों पर वोटिंग?

पटना जिले की सभी 14 सीटों पर मतदान

मोकामा

बाढ़

बख्तियारपुर

दीघा

बांकीपुर

कुम्हरार

पटना सिटी

फतुहा

दानापुर

मनेर

बिक्रम

मसौढ़ी

फुलवारी शरीफ

पालीगंज

नालंदा में 7 सीटों पर वोटिंग

हिलसा

इस्लामपुर

हरनौत

अस्थावां

नालंदा

राजगीर

बिहारशरीफ

भोजपुर में 7 सीटों पर मतदान

आरा

अगिआंव

शाहपुर

बड़हरा

जगदीशपुर

संदेश

तरारी

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)