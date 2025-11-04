हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में 1st फेज का चुनाव प्रचार थमा, 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग, जानें डिटेल

बिहार में 1st फेज का चुनाव प्रचार थमा, 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग, जानें डिटेल

Bihar Election 2025: बिहर में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को है. पहले फेज के मतदान के लिए आखिरी दिन सभी दलों के नेताओं ने जोर-शोर से प्रचार अभियान में हिस्सा लिया.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 06:36 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी गहमागहमी जारी है. मंगलवार (04 नवंबर) को पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान थम गया. राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो चरण में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने जा रहे हैं. पहले चरण में 6 नवंबर को राज्य की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जबकि दूसरे चरण में प्रदेश की 122 सीटों पर वोटिंग होगी.

बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. प्रचार अभियान के अंतिम दिन मंगलवार (04 नवंबर) को बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत अनेक पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश के अलग-अलग जिलों में धुंआधार चुनाव प्रचार किया और अपनी-अपनी जीत का दावा किया.

बिहार में पहले फेज में 18 जिलों में मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले फेज में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इन 18 जिलों में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा जिले की विधानसभा सीटों पर मतदान होगा.

पहले फेज में किन-किन सीटों पर वोटिंग?

पटना जिले की सभी 14 सीटों पर मतदान

  • मोकामा
  • बाढ़
  • बख्तियारपुर
  • दीघा
  • बांकीपुर
  • कुम्हरार
  • पटना सिटी
  • फतुहा 
  • दानापुर
  • मनेर
  • बिक्रम
  • मसौढ़ी
  • फुलवारी शरीफ
  • पालीगंज

नालंदा में 7 सीटों पर वोटिंग

  • हिलसा
  • इस्लामपुर
  • हरनौत 
  • अस्थावां
  • नालंदा 
  • राजगीर
  • बिहारशरीफ

भोजपुर में 7 सीटों पर मतदान

  • आरा
  • अगिआंव
  • शाहपुर
  • बड़हरा
  • जगदीशपुर
  • संदेश
  • तरारी

 

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 04 Nov 2025 06:11 PM (IST)
Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
Embed widget