बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने बुधवार (24 सितंबर) को पटना में हुई अपनी कार्य समिति की विस्तारित बैठक में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने दावा किया कि आगामी चुनाव न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होंगे और यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उलटी गिनती शुरू होगी.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अस्वस्थता के कारण शामिल नहीं हो सकीं. करीब चार घंटे चली इस बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गए, एक राजनीतिक और दूसरा बिहार से संबंधित.

नीतीश कुमार को बोझ मान रही है पार्टी- मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने संबोधन में बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है और अब उन्हें बोझ मान रही है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि जिन नेताओं को वह 'मेरा दोस्त' बताते हैं, वही आज भारत को संकट में डाल रहे हैं.

एसआईआर के नाम पर मतदाता सूचियों में की जा रही धांधली- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने भी विदेश नीति पर सरकार की आलोचना की और कहा कि यह निजी दोस्ती पर आधारित नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे को भी उठाया और आश्वासन दिया कि तथ्यों के साथ जनता को जागरूक किया जाएगा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर मतदाता सूचियों में धांधली की जा रही है, ताकि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित किया जा सके.

निर्वाचन आयोग को सौंपे जाएंगे पांच करोड़ हस्ताक्षर- वेणुगोपाल

कांग्रेस ने 'वोटर अधिकार यात्रा' की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि यह अभियान हर गांव और गली तक पहुंचकर जनता को यह संदेश दे रहा है कि जब तक हर नागरिक का वोट सुरक्षित नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रह सकता. वेणुगोपाल ने घोषणा की कि अगले महीने पांच करोड़ हस्ताक्षर निर्वाचन आयोग को सौंपे जाएंगे.

अर्थव्यवस्था को विनाश की ओर धकेल रही मोदी सरकार- कांग्रेस

बैठक में पारित प्रस्ताव में भाजपा-जेडीयू गठबंधन को 'अपवित्र' करार दिया गया और आरोप लगाया गया कि डबल इंजन सरकार के असली इंजन अब भ्रष्टाचार और अपराध बन चुके हैं. साथ ही, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को विनाश की ओर धकेलने और गैर-राजग शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया.

बैठक के अंत में कांग्रेस नेताओं ने हाल की प्राकृतिक आपदाओं और गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया. जयराम रमेश ने विश्वास जताया कि जैसे हैदराबाद बैठक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वैसे ही पटना बैठक के बाद बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी.