बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंत में होने हैं. इस चुनाव में विजय हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है. इसीलिए बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री संजय राय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ के ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में प्रवासी बिहारवासियों के साथ बैठक की.

इस चुनाव में एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी अब प्रवासी बिहार वासियों को साधने में लगी है, ताकि उनके सहारे उनके रिश्तेदारों और परिवारों को साथ कर अपने पक्ष में ला सकें. उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे बिहार बीजेपी के पूर्व महामंत्री संजय राय एवं उत्तराखंड बीजेपी के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक राजेश शुक्ला ने उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज, खटीमा, नानकमत्ता और नैनीताल जिले के लालकुआं पहुंचकर प्रवासी बिहारवासियों के साथ बैठक करने पहुंचे. उनको फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया.

उत्तराखंड में गिनाए बिहार विकास के मुद्दे

प्रवासी बिहारवासियों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार विकास की नई-नई गाथाएं लिख रहा है. आज बिहार में सरकार द्वारा हाईवे, पुल, मैट्रो, वंदे भारत ट्रेनें, सरकारी नौकरी, स्वरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहें हैं, विकास की इस गति को ओर तेज करने के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की.

इन विधानसभा में आयोजित हो रहे कार्यक्रम

बिहार में एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की सितारगंज, खटीमा, नानकमत्ता, किच्छा, गदरपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, लालकुआं समेत अन्य विधानसभाओं क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासियों बिहारवासियों के साथ बैठकर बिहार रहने वाले अपने रिश्तेदारों, परिवार वालों और मित्रों से एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील करने को कहा.

एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रदेश संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार विकास के नए-नए काम हो रहे हैं जिससे बिहार प्रगति कर रहा है. बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रवासी बिहारवासियों की जिम्मेदारी भी काफी अहम है, कि वो बिहार में रहने वाले अपने रिश्तेदारों, परिवारवालों और मित्रों को एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील करें. ताकि बिहार में विकास के पहिए की गति और अधिक तेज हो सके.