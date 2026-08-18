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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसुपर CM जिंदाबाद… नीतीश कुमार के सामने लगा नारा, संजय झा से क्या बात हुई?

सुपर CM जिंदाबाद… नीतीश कुमार के सामने लगा नारा, संजय झा से क्या बात हुई?

Nitish Kumar: मुलाकात के दौरान संजय कुमार झा ने नीतीश कुमार से बिहार यात्रा के लिए आग्रह किया. दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के दौरान जेडीयू के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 18 Aug 2026 01:38 PM (IST)
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पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने बिहार के लिए ऐसा काम किया है कि आज भी वे लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं. मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा (Sanjay Jha) के आवास पर पहुंचे. इस दौरान कार्यकर्ता सुपर सीएम जिंदाबाद का नारा लगाने लगे. 

दरअसल नीतीश कुमार जब संजय झा के आवास पर पहुंचे तब यहां जेडीयू के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे. इस दौरान नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकर्ताओं से मिलने को कहा और उनकी जो परेशानी है उससे संबंधित कागजात को लेकर शाम में 3 बजे अपने पास बुलाया.

मुलाकात के दौरान संजय कुमार झा ने नीतीश कुमार से बिहार यात्रा के लिए आग्रह किया. कहा कि जिले से डिमांड है चलने के लिए. इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव के 15 सवाल, 'हिसाब' दे पाएंगे CM सम्राट चौधरी?

क्या बोले संजय कुमार झा?

इस दौरान मीडिया से संजय कुमार झा ने नीतीश कुमार को बिहार और देश का युग पुरुष बताया. संजय झा ने कहा, "जो काम नीतीश कुमार ने किया बिहार के लिए किया... लोग अभी भी उनको मिस करते हैं... उनके कामों को याद करता है... और वो कभी कोई भुला नहीं सकता है. उनका आशीर्वाद हम सबको है. पूरे बिहार के लोगों को है." 

संजय कुमार झा ने नीतीश कुमार की अक्टूबर से होने वाल यात्रा से जुड़े सवालों को लेकर कहा कि अभी तो बरसात का समय है. बरसात के बाद आग्रह किया है.  हम लोग पार्टी की तरफ से प्लान करेंगे. फील्ड में जाना हो, कार्यकर्ताओं से मिलना हो तो नीतीश कुमार दो कदम आगे ही रहते हैं.

बता दें कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार का एक और वीडियो वायरल हुआ था जब वो एक अस्पताल में पहुंचे थे. वहां लोगों की भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, "बिहार आपको मिस कर रहा है सर...", अब यही जोश आज (मंगलवार) एक बार जेडीयू के कार्यकर्ताओं में दिखी.

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Published at : 18 Aug 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Sanjay Jha Nitish Kumar BIHAR NEWS
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