प्रिय पति देव...,पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच पत्नी ज्योति सिंह का भावुक पोस्ट

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह का भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट सुर्खियों में है. इस पोस्ट के सामने आने के बाद सियासी और निजी जीवन दोनों ही मोर्चों पर पवन सिंह को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पवन सिंह के नाम एक संदेश साझा किया. उन्होंने लिखा कि प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके लखनऊ निवास स्थान आ रही हूं. मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे. अगर आप कहीं और होंगे तो मैं दो दिन तक आपका इंतजार करूंगी. या फिर जहां भी आप बुलाएंगे, वहां पहुंच जाऊंगी. कई महत्वपूर्ण बातें और निर्णय हमें साथ बैठकर करने हैं. कृपया मुझसे जरूर मिलिएगा.

View this post on Instagram A post shared by Jyoti P Singh (@jyotipsingh999)

ज्योति सिंह की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चाएं

इस भावुक पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं. ज्योति सिंह पहले ही दावा कर चुकी हैं कि वे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. हालांकि, वे किस दल से चुनाव मैदान में उतरेंगी, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. दूसरी तरफ पवन सिंह के बीजेपी से चुनाव लड़ने की अटकलें लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में पति-पत्नी दोनों के राजनीति में उतरने के संकेत को लेकर लोगों में जिज्ञासा और बहस छिड़ गई है.

पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला कोर्ट में लंबित

गौरतलब है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है. इसके बावजूद ज्योति का यह कदम और पोस्ट यह दर्शाता है कि वे अब भी अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हैं. राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो यह बयान आगामी चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है.

रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रही हैं ज्योति

राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि अगर पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग-अलग दलों से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या यह निजी विवाद सियासी टकराव में भी बदल जाएगा? वहीं, ज्योति का यह भावुक संदेश कहीं न कहीं यह संकेत भी देता है कि वे निजी जीवन में रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रही हैं.

पवन सिंह के बीजेपी से जुड़ने की संभावना और ज्योति सिंह के चुनावी दावों के बीच यह इंस्टाग्राम पोस्ट निजी रिश्तों से लेकर सियासी मैदान तक, दोनों जगह हलचल मचा रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या पवन सिंह अपनी पत्नी से मुलाकात करेंगे या यह विवाद और गहराएगा.