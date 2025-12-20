बिहार: भोजपुर में छुट्टी पर आए हवलदार की गला रेतकर हत्या, अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवतपुर गांव में शुक्रवार की देर रात एक हवलदार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई, बताया गया कि जवान झारखंड से छुट्टी पर आया था. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान भगवतपुर गांव निवासी 60 वर्षीय पशुपति नाथ तिवारी के रूप में की गई है. वे स्वर्गीय राम सुरेश तिवारी के पुत्र थे और झारखंड के हजारीबाग जिले में चालक हवलदार के पद पर कार्यरत थे. बताया जा रहा है कि वे करीब एक सप्ताह पहले ही छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव आए थे.

खून से लथपथ मिला जवान का शव

शनिवार की सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो खून से लथपथ शव देखकर उनके होश उड़ गए. मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए गहरे जख्म के स्पष्ट निशान मिले हैं, जिससे हत्या की पुष्टि हुई. घटना की सूचना मिलते ही चांदी थाना पुलिस हरकत में आई.

पुलिस ने घटना स्थल से एकत्रित किये साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीओ टू रंजीत कुमार सिंह और चांदी थानाध्यक्ष राकेश रौशन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की. वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. टीम ने घटनास्थल से कई अहम सुराग जुटाए हैं.

घटना पर मृतक के भाई ने क्या कहा?

मृतक के बड़े भाई भारत भूषण तिवारी ने बताया कि उनके भाई पशुपति नाथ तिवारी पिछले रविवार को गांव आएं थे, कल देर रात वो अपनी पत्नी के साथ घर में आग सेंक रहे थे. इसके बाद उनकी पत्नी सोने के लिए कमरें में चली गई और वो घर के दूसरे कमरे मे चले गए. इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन पर धारदार हथियार से वारकर हत्या कर दी. मृतक के भाई ने कहा कि हम लोगों का या परिवार वालों का किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है. हत्या करने वाले कौन हैं इसका हम लोगों को पता नहीं है.