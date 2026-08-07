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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJPSC प्रोटेस्ट के बीच गिरिराज सिंह का अभिजीत दीपके पर हमला, 'मुंह छिपाते फिर रहे'

JPSC प्रोटेस्ट के बीच गिरिराज सिंह का अभिजीत दीपके पर हमला, 'मुंह छिपाते फिर रहे'

Ranchi Protest: रांची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस दौरान सीजेपी प्रमुख अभिजीत तीखे को लेकर जमकर निशाना साधा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 07 Aug 2026 12:59 PM (IST)
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झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 14 दिन से छात्रों का प्रदर्शन जारी है. इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर निशाना साध दिया है. उन्होंने दीपके के प्रदर्शन में शामिल न होने पर सवाल खड़े किए हैं. 

गिरिराज सिंह ने पोस्ट में लिखा, "चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और संपूर्ण देश का ऑडिट करने को लालायित दीपके झारखंड पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्य से मुंह छिपाते फिर रहे हैं." उन्होंने कहा, "या तो दीपके उन राज्यों को देश का हिस्सा नहीं मानते हैं या फिर राहुल गांधी, केजरीवाल समेत विपक्ष द्वारा प्रायोजित विदेशी फंडिंग से केवल देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं." 

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दीपके ने किया था छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए समर्थन की घोषणा करते हुए बुधवार (6 अगस्त) को कहा था कि युवाओं का आंदोलन संस्थागत जवाबदेही की मांग के लिए एक दबाव समूह के रूप में काम करेगा.

इस दौरान दीपके ने कहा था कि सीजेपी के सदस्य झारखंड जाएंगे और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों का समर्थन करेंगे. जो 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. दीपके ने यह भी कहा था कि लोगों का न्यायपालिका, राजनीति, मीडिया और निर्वाचन आयोग से विश्वास उठ गया है. 

14वें दिन अनशन पर बैठे छात्र की बिगड़ी तबीयत

भूख हड़ताल कर रहे छह प्रदर्शनकारियों में से एक प्रदर्शनकारी की शुक्रवार (7 अगस्त) को तबीयत बिगड़ने के बाद उसे यहां एक अस्पताल ले जाया गया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी बताया कि राहुल क्रांति नामक छात्र नेता मंगलवार रात से भूख हड़ताल पर हैं और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए एंबुलेंस से रांची सदर अस्पताल ले जाया गया.

क्रांति ने इससे पहले कहा था कि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की थी लेकिन सुबह साढ़े आठ बजे तक कोई चिकित्सक प्रदर्शन स्थल पर नहीं पहुंचा. फिलहाल गिरिराज सिंह ने अभिजीत दीपके पर सवाल खड़े कर मामले को और तूल दे दी है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Patna News Giriraj Singh Jharkhand News BIHAR NEWS Abhijeet Dipke Ranchi Students Protest
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