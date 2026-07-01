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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'भरत तिवारी क्रिमिनल था, पाकिस्तान में हथियार...', भोजपुर एनकाउंटर पर BJP नेता का बड़ा बयान

'भरत तिवारी क्रिमिनल था, पाकिस्तान में हथियार...', भोजपुर एनकाउंटर पर BJP नेता का बड़ा बयान

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर केस में सियासत गरमाई हुई है. मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता नागमणि कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे विवाद बढ़ने की संभावना है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 01 Jul 2026 02:34 PM (IST)
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बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर केस में सियासत गरमाई हुई है. मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है. इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता नागमणि कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, "भरत तिवारी क्रिमिनल था, पाकिस्तान में हथियार रखे हुए था. वह एनकाउंटर में मारा गया, उसके घर में तहखाना है, जिसमें हथियार हो सकते हैं. इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने आगे सवाल पूछते हुए कहा, "भगत सिंह कैसे उसको कहा जा रहा है?"

वहीं उन्होंने आगे कहा, "भरत तिवारी के गांव में महापंचायत हुई थी. उसके जवाब में भोजपुर के जगदीशपुर में 5 जुलाई को एनडीए के समर्थन से बहुजन महापंचायत होगी, जिसमें लाखों लोग आएंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे. सीएम सम्राट के समर्थन में यह बहुजन महापंचायत होगी. 

'ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा'

नागमणि कुशवाहा ने कहा, "भरत तिवारी के घर जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं वह सीएम सम्राट को अभद्र बोल रहे हैं. यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह सम्राट चौधरी, नागमणि कुशवाहा का जमाना है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. इस दौरान नागमणि कुशवाहा ने बहुजन महापंचायत का पोस्टर कैमरे पर दिखाया.

फिलहाल यह मामला अब जातीय रंग ले रहा, अगड़ा बनाम पिछड़ा अति पिछड़ा के रंग में रंग रहा है. बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से ही इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है. ऐसे में पूर्व मंत्री के इस बयान से विवाद और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं.

तेरहवीं पर जुटे भारी संख्या में लोग 

बता दें कि मंगलवार (30 जून) को भरत तिवारी तेरहवीं थी. जिसमें हजारों की तादाद में लोगों के जुटने की उम्मीद थी. वहीं भरत तिवारी के भाई ने इस मामले में प्रशासन पर निष्पक्ष जांच न होने का आरोप मढ़ दिया है. मृतक के भाई चंदन तिवारी ने आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की कमी चिंता का विषय है.

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Published at : 01 Jul 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Bihar Police Bhojpur News BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter
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