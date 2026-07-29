ओवैसी पर गिरिराज का पलटवार, कहा- 'इनके अंदर जिन्ना का जिन्न है'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन्न है. उन्होंने दावा किया कि देश का युवा पीएम मोदी के साथ है.

असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में केद्र सरकार को घेरते हुए चेताया था कि देश के युवा को साथ लेकर चलें नहीं तो पड़ोसी देशों में जो हुआ वो यहां भी हो सकता है. इसपर ही केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया है.

‘जो पड़ोसी देश में हुआ, वो हरकत यहां न हो जाए’, ओवैसी ने चेताया

गिरिराज सिंह बोले, देश के युवा PM के साथ

गिरिराज सिंह से जब सवाल किया गया कि ओवैसी कह रहे कि सरकार युवाओं के बिना चला रहे हैं. कहीं ऐसा न हो कि जो पड़ोसी देशों की हालत हुई वो यहां भी हो जाए. इसपर उन्होंने कहा, "ये लोग तो यही मनाते हैं. ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन्न है. प्रियंक खड़गे यही बोलते हैं, राहुल गांधी भी यही बोलते हैं. लगता है कांग्रेस की पूरी योजना ही यही है, लेकिन देश का युवा नरेंद्र मोदी के साथ हैं."

विपक्ष को घेरा

इसके बाद एंटी-पेपर बिल पर उन्होंने कहा, "पूरा विपक्ष बिल पर कोई बात नहीं रखेगा. जो यह कल चिल्ला रहे थे, पता नहीं वो बिल पर बहस कर रहे थे या युवाओं ने जो इन्हें दरकिनार कर दिया उसी पर बोल रहे थे. मुझे लग रहा है कि बेशर्मों की तरह बिल पर एक शब्द नहीं कहेंगे." इसके बाद गिरिराज ने कॉकरोच जनता पार्ची के फिर से प्रदर्शन की धमकी पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि 'सबकी अपनी अपनी मंशा है'. गौर हो कि गिरिराज सिंह का यह बयान तब सामने आ रहा है जब एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में बहस चल रही है. इसके साथ ही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार युवाओं के साथ नहीं है.

क्या कहा था ओवैसी ने?

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मानसून सत्र के 9वें दिन मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि आप नौजवानों को छोड़कर हुकूमत करना चाहते हैं. मैं कहना चाहता हूं कि आपके कुशासन के कारण कहीं ऐसा न हो जाए कि पड़ोसी देश में जो हुआ, वही यहां भी हो. आप उस आफत को दावत दे रहे हैं. इससे पहले कांग्रेस के कई नेता भी इस तरह की बयानबाजी करते नजर आये हैं. अब गिरिराज सिंह ने इसी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है.