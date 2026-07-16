कांग्रेस सांसद के बयान से बवाल तय! अंग्रेजी के साथ संस्कृत को बताया विदेशी भाषा, कहा- 'उर्दू…'

बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद अपने एक ताजा बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं. सेवादल के एक धरने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने उर्दू को देश की अपनी भाषा बताते हुए अंग्रेजी के साथ संस्कृत को भी विदेशी भाषा करार दिया. सांसद के इस दावे के बाद सनातनी समाज और स्थानीय संगठनों में तीखा आक्रोश देखा जा रहा है.

'उर्दू ही यहां के लोगों की असली जबान'

दरअसल, पूरा मामला बीते सोमवार (13 जुलाई) का है, जब सांसद डॉ. जावेद किशनगंज के अंबेडकर टाउन हॉल के पास कांग्रेस सेवा दल के धरने में शामिल होने पहुंचे थे. बिहार के नए डिग्री कॉलेजों से उर्दू विषय हटाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए उन्होंने कहा बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है. हम इसे इस तरह खत्म नहीं होने देंगे. उन्होंने आगे दावा किया कि उर्दू ही यहां के लोगों की असली जबान है. यह पूरी तरह हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुई भाषा है.

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संस्कृत को विदेशी बताए जाने पर भड़के आलोचक

विवाद तब बढ़ा जब उन्होंने उर्दू की पैरवी करते हुए संस्कृत और अंग्रेजी को विदेशी भाषाओं की श्रेणी में रख दिया. सांसद ने कहा कि ये दोनों भाषाएं बाहर से आई हैं. अब उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हुए आलोचकों का कहना है कि संस्कृत को विदेशी कहना भारतीय इतिहास, यहां की गौरवशाली परंपरा और सनातन संस्कृति का सीधा अपमान है.

बता दें कि ऐतिहासिक और भाषाई तथ्यों के मुताबिक, संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है. इसकी जड़ें पूरी तरह भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी हैं. संस्कृत हजारों सालों से भारत के दर्शन, विज्ञान, खगोलशास्त्र और साहित्य की रीढ़ रही है. कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद सियासी बवाल मच सकता है. इस पर अभी अन्य दलों की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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