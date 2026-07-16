INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबंटी यादव हत्याकांड: बिहार में आमरण अनशन पर बैठेंगे परिजन, आरोपियों को कड़ी सजा की करेंगे मांग

बंटी यादव हत्याकांड: बिहार में आमरण अनशन पर बैठेंगे परिजन, आरोपियों को कड़ी सजा की करेंगे मांग

Bunty Yadav Murder Case: पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी दबोच लिया है. इस मामले में अन्य कुछ आरोपी अब भी फरार हैं. परिजनों को आरोप है की सेक्स रैकेट के विरोध करने पर बंटी की हत्या की गई है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 16 Jul 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में पटना के करबिगहिया में बंटी यादव हत्याकांड को लेकर परिजनों में आक्रोश है. हत्याकांड के बाद अब बंटी यादव के परिजन गुरुवार (16 जुलाई) को आमरण अनशन पर बैठेंगे. बंटी यादव के परिजन 11 बजे से अनशन पर बैठने जा रहे हैं. बता दें कि यहीं पर उनका घर है. इस दौरान न्याय व गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग को लेकर परिजन अनशन करेंगे.

यह इलाका बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां उपचुनाव का दौर चल रहा है. गुरुवार (16 जुलाई) को जनसुराज संस्थापक व प्रत्याशी प्रशांत किशोर, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत विपक्ष के अन्य प्रमुख नेता भी पहुंचेंगे. इस मामले के मुख्य आरोपी रवीश का गुरुवार सुबह हाफ एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी रवीश का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल

मामले में पहले हो चुकी हैं 3 गिरफ्तारी

बंटी यादव हत्याकांड में पहले ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी दबोच लिया है. इस मामले में अन्य कुछ आरोपी अब भी फरार हैं. परिजनों को आरोप है की सेक्स रैकेट के विरोध करने पर बंटी की हत्या की गई है. बीते 6 जुलाई को बंटी का करबिगहिया से अपहरण हुआ था.

इसके बाद बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन के किनारे उसकी डेड बॉडी मिली थी. हालांकि सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में इस तरह की बात सामने आ रही है कि बंटी यादव अवैध शराब कारोबार में हिस्सा मांग रहा था, इसीलिए उसकी हत्या की गई है. पुलिस इस मामले में अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है. 

मुख्य आरोपी हाफ एनकाउंटर में घायल

बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश गुरुवार को पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि सुबह पुलिस को उसकी पटना में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी की. अपने आप को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उस पर फायर झोंक दिया, जिससे उसके पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.

बिहार: प्रेमी के लिए ले ली सुहाग की जान, MVI पत्नी ने ट्रेन में कराया मर्डर, शूटर सहित 3 गिरफ्तार

Published at : 16 Jul 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS Bunty Yadav Murder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बंटी यादव हत्याकांड: बिहार में आमरण अनशन पर बैठेंगे परिजन, आरोपियों को कड़ी सजा की करेंगे मांग
बंटी यादव हत्याकांड: बिहार में आमरण अनशन पर बैठेंगे परिजन, आरोपियों को कड़ी सजा की करेंगे मांग
बिहार
Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने निशांत कुमार पर ली चुटकी, 'स्वास्थ्य मंत्री जी जो पजामा…'
तेज प्रताप यादव ने निशांत कुमार पर ली चुटकी, 'स्वास्थ्य मंत्री जी जो पजामा…'
बिहार
बिहार: राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल की बड़ी कार्रवाई, DCLR समेत चार अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र गठित
बिहार: राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल की बड़ी कार्रवाई, DCLR समेत चार अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र गठित
बिहार
तौलिया लपेटकर सुनवाई कर रहे थे ASI अंजनी कुमार सिंह, पड़ गया भारी, SP ने किया सस्पेंड
तौलिया लपेटकर सुनवाई कर रहे थे ASI अंजनी कुमार सिंह, पड़ गया भारी, SP ने किया सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दोस्त या दुश्मन... पहले खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचा इराक, एक हफ्ते बाद अब ट्रंप से मिला लिया हाथ
दोस्त या दुश्मन... पहले खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचा इराक, अब ट्रंप से मिला लिया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 'बुरे दिन' 2017 के बाद से हुए शुरू, अब क्यों चलेगा बुलडोजर?
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 'बुरे दिन' 2017 के बाद से हुए शुरू, अब क्यों चलेगा बुलडोजर?
विश्व
Explained: यूक्रेन ने पिस्तौल से तोप को दी मात! कैसे दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश घुटनों पर, रूस के लिए कितनी बड़ी हार?
यूक्रेन ने पिस्तौल से तोप को दी मात! कैसे दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश रूस घुटनों पर आया?
बॉलीवुड
Haiwaan First Look out: 'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
'हैवानियत अब नहीं रूकेगी...' धांसू है अक्षय-सैफ की 'हैवान' का फर्स्ट लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म
क्रिकेट
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
रोहित शर्मा को नहीं मिली जगह, रॉबिन उथप्पा ने चुनी भारत की ऑल टाइम ODI XI, इन दो को बनाया ओपनर
विश्व
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक, कहां से ली है उन्होंने डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे हैं जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक, कहां से ली है उन्होंने डिग्री?
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget