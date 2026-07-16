बंटी यादव हत्याकांड: बिहार में आमरण अनशन पर बैठेंगे परिजन, आरोपियों को कड़ी सजा की करेंगे मांग

बिहार में पटना के करबिगहिया में बंटी यादव हत्याकांड को लेकर परिजनों में आक्रोश है. हत्याकांड के बाद अब बंटी यादव के परिजन गुरुवार (16 जुलाई) को आमरण अनशन पर बैठेंगे. बंटी यादव के परिजन 11 बजे से अनशन पर बैठने जा रहे हैं. बता दें कि यहीं पर उनका घर है. इस दौरान न्याय व गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग को लेकर परिजन अनशन करेंगे.

यह इलाका बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां उपचुनाव का दौर चल रहा है. गुरुवार (16 जुलाई) को जनसुराज संस्थापक व प्रत्याशी प्रशांत किशोर, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत विपक्ष के अन्य प्रमुख नेता भी पहुंचेंगे. इस मामले के मुख्य आरोपी रवीश का गुरुवार सुबह हाफ एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी रवीश का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल

मामले में पहले हो चुकी हैं 3 गिरफ्तारी

बंटी यादव हत्याकांड में पहले ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी दबोच लिया है. इस मामले में अन्य कुछ आरोपी अब भी फरार हैं. परिजनों को आरोप है की सेक्स रैकेट के विरोध करने पर बंटी की हत्या की गई है. बीते 6 जुलाई को बंटी का करबिगहिया से अपहरण हुआ था.

इसके बाद बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन के किनारे उसकी डेड बॉडी मिली थी. हालांकि सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में इस तरह की बात सामने आ रही है कि बंटी यादव अवैध शराब कारोबार में हिस्सा मांग रहा था, इसीलिए उसकी हत्या की गई है. पुलिस इस मामले में अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है.

मुख्य आरोपी हाफ एनकाउंटर में घायल

बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश गुरुवार को पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि सुबह पुलिस को उसकी पटना में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी की. अपने आप को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उस पर फायर झोंक दिया, जिससे उसके पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.

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