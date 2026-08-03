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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर: प्रशांत किशोर की जीत पर तेज प्रताप ने दी बधाई, 'प्रचंड विजय...'

बांकीपुर: प्रशांत किशोर की जीत पर तेज प्रताप ने दी बधाई, 'प्रचंड विजय...'

Bankipur By-Election Result: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर तेज प्रताप यादव ने बधाई दी. उन्होंने इसे जनता के विश्वास और अथक परिश्रम की जीत बताया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 03 Aug 2026 06:33 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की है. 31 राउंड की मतगणना के बाद उन्होंने 63,203 वोट हासिल करते हुए बीजेपी के नीरज सिन्हा को 18,953 वोटों से हरा दिया. नीरज सिन्हा को 44,250 वोट मिले, जबकि आरजेडी की रेखा गुप्ता 14,085 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं. प्रशांत किशोर की जीत के बाद जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उन्हें बधाई दी है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनशक्ति जनता दल ने भी आपका पूरा समर्थन किया.

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रशांत किशोर को प्रचंड विजय की हार्दिक शुभकामनाएं. बांकीपुर विधानसभा से आपकी ऐतिहासिक एवं प्रचंड विजय पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह जीत आपके अथक परिश्रम, समर्पण और जनता के विश्वास का परिणाम है."

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अपने समर्थन का भी किया जिक्र

तेज प्रताप यादव ने अपने संदेश में आगे कहा, "इस चुनाव में जनशक्ति जनता दल ने भी आपका पूरा समर्थन किया. हमें विश्वास है कि आप बांकीपुर के विकास की नई लहर चलाने का कार्य करेंगे और क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे."

उन्होंने आगे लिखा, "ईश्वर से प्रार्थना है कि आप निरंतर जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ते रहें और बांकीपुर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे. एक बार पुनः आपको इस शानदार विजय पर ढेरों-ढेरों शुभकामनाएं. जय बिहार! जय हिंद! वंदे मातरम्!"

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत

बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी और अंत तक जीत अपने नाम कर ली. 31 राउंड की मतगणना के बाद उन्हें 63,203 वोट मिले.

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वहीं बीजेपी के नीरज सिन्हा 44,250 वोटों पर रहे, जबकि आरजेडी की रेखा गुप्ता 14,085 वोट ही हासिल कर सकीं. इस जीत के बाद प्रशांत किशोर को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से लगातार बधाइयां मिल रही हैं.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 03 Aug 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS Bankipur Bypoll Result
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